"Texas regresa del despliegue": submarino de ataque rápido de Estados Unidos completa misión de seis meses en América Latina

07 may. 2026 - 13:05 hrs.

Después de seis meses en alta mar, el submarino de ataque rápido clase Virginia USS Texas (SSN 775) retornó recientemente a la base naval de New London (Connecticut), tras finalizar un extenso despliegue en aguas de América Latina para disuadir amenazas internacionales.

Con una tripulación de 130 marineros, esta moderna nave nuclear representa el orgullo de los texanos al ser la cuarta embarcación en la historia de la Armada de los Estados Unidos que porta el nombre de dicho estado.

¿En qué consistió la misión del submarino USS Texas en América Latina?

En su travesía de casi 40.000 kilómetros en aguas internacionales, y con una breve escala técnica en Puerto Cañaveral (Florida), los oficiales ejecutaron múltiples operaciones de inteligencia para garantizar la seguridad marítima, de acuerdo al comunicado de la Armada.

Con unos 115 metros de largo por 10 metros de ancho, este buque de guerra está diseñado para guerra antisubmarina, antisuperficie y de minas; misiles especiales, de inteligencia y de vigilancia. Además, proyecta su poder letal hacia tierra firme mediante tropas especiales y misiles Tomahawk.

Foto: U.S. Navy

Su regreso a suelo estadounidense constituye un importante hito para el cuerpo naval. “Continuaron la tradición de excelencia de la fuerza mientras realizaban su misión a la perfección”, dijo su capitán Philip Castellano, alabando el rotundo éxito del viaje.

A su vez, el comandante del navío Andrew S. McGovern destacó la enorme resiliencia del batallón. “En esta época de mayores tensiones, nuestro equipo se mantuvo concentrado”, detalló al regresar a puerto.

Foto: U.S. Navy

En este sentido, McGovern también agradeció a los familiares por cuidar los hogares y brindar el apoyo crucial para sostener este triunfo operativo. “Saber que ellos brindan ánimo en casa nos inspiró para cumplir nuestra misión con la mejor forma”, agregó McGovern para destacar la inmensa importancia de los parientes.

La larga expedición militar trajo múltiples logros personales para varios miembros excepcionales de la tripulación naval, ya que 34 marineros recibieron insignias doradas como especialistas en guerra submarina. Además, cinco soldados celebraron que se convirtieron en padres al nacer sus hijos mientras estaban en despliegue.

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