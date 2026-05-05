"Tiré entre seis o siete tiros": Video muestra a policía defenderse de delincuentes que querían robar su auto en Argentina

05 may. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento episodio del que fue víctima un policía que estaba de vacaciones conmocionó a la localidad argentina de Florencio Varela, en el conurbano de Buenos Aires. Allí, un grupo de delincuentes quiso robarle su auto rodeándolo bajo la modalidad "piraña" o "encerrona", pero este sacó su arma de servicio y repelió a tiros el asalto.

Policía repele violento asalto en Argentina

Las imágenes de una cámara de seguridad captaron toda la situación que ocurrió justo afuera de la casa del policía. "Iba a llevar a mi nieta; cuando volví, dejé el auto estacionado y vi a dos caminando. Ni me imaginé", declaró Sergio a Todo Noticias (TN).

El registro muestra cómo fue la inesperada emboscada del tipo "piraña" -la forma en que llaman a los ataques en grupo en Argentina- , con la cual Sergio fue rodeado y amenazado de muerte inmediatamente: "Ella quiso salir, le estaba por abrir la puerta y me gritan: 'Bajate, la c... de tu madre, te mato, te mato'"

El policía le pidió a los asaltantes un poco de calma ante la presencia de su nieta, por lo que cuando esta ya estuvo a resguardo junto a su esposa, no lo pensó dos veces y decidió actuar utilizando su arma de servicio que tenía escondida bajo su chaqueta.

"Me sacaron del auto, me tiran al piso, me quisieron manotear. Me agaché para que no me vieran la pistola y tiré entre seis o siete tiros. Lo pensé porque me estaban apuntando", relató sobre la acción que solo hizo para defender su integridad y la de su familia.

Pese a la cantidad de disparos, Sergio explicó que por la trayectoria no pudo herir a los antisociales, pero sí les dio un buen susto: El registro de la cámara muestra cómo el grupo se bajó rápidamente del auto del policía y arrancaron a toda velocidad en dirección desconocida.

Luego de repeler el ataque, se confirmó que uno de los delincuentes pudo ser detenido y las autoridades le requisaron el arma de fuego que utilizó en el asalto al policía.

"Estar defendiendo a otra persona es distinto a defender a tu familia. Mi señora salió corriendo y, cuando escuchó los tiros, corrió pensando que me habían matado", contó la víctima sobre la situación que vivió por primera vez en su trayectoria como policía.

"Uno dice 'a mí no me va a pasar', pero cuando menos te lo esperás, te pasa", cerró el hombre sobre toda esta experiencia.

Revisa el registro del frustrado asalto

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