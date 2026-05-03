"No es IA": Imagen viral muestra el impactante cambio físico de Gonzalo "Pipa" Higuaín tras alejarse del fútbol

03 may. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

El exfutbolista Gonzalo "Pipa" Higuaín le dio una de las mayores alegrías al país luego de que su penal desviado fuera clave en el primer triunfo de Chile en la Copa América. Sin embargo, el error le costó el desprecio de sus compatriotas en Argentina.

Pese a esto, el Pipa ha vuelto a generar interés en el país trasandino luego de que una fotografía suya se volvió viral al mostrar su impactante cambio físico tras retirarse del fútbol profesional.

El impactante cambio físico del "Pipa" Higuaín

"Completamente alejado del mundo del fútbol, el exdelantero Gonzalo Higuaín volvió a ser noticia, luego de que una foto tomada con un fanático en Miami se viralice rápidamente ante el notorio cambio de look del ex-River, casi irreconocible", reportó el medio especializado TyC Sports.

El registro fue compartido por un fanático que reconoció al exdeportista en la ciudad norteamericana y no dudó en compartir el registro en su cuenta de Instagram.

En la instantánea se puede ver a Higuaín con un estilo más relajado, usando ropa informal, luciendo una abundante barba un poco desaliñada y una evidente pérdida de cabello que contrasta con su look de juventud.

"No es IA", sostuvo el joven responsable de la fotografía al dejar en claro que no se trata de una edición, sino que solamente refleja la vida más relajada que lleva ahora el exRiver Plate.

El mismo TyC Sports señaló que esta no es la primera vez que la apariencia de Higuaín genera debate, ya que en 2021, cuando jugaba en la MLS, ya eran notorios sus cambios físicos al mostrar una barba más cuidada y el pelo rapado.

Revisa la fotografía

Todo sobre Famosos