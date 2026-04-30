Insulza ilusiona a los hinchas de la "U" tras su arribo a Azul Azul: "Lo primero es el tema del estadio"

30 abr. 2026 - 12:28 hrs.

¿Qué pasó?

El exministro y senador de 82 años José Miguel Insulza, asumió el pasado martes un rol clave como parte del directorio de Azul Azul, concesionaria que administra Universidad de Chile.

En su arribo al elenco azul, Insulza se mostró optimista y abordó la actualidad del club: "estoy contento. Soy hincha desde 1952, empecé a ver a la 'U' desde ese año y he estado todos los años siempre siguiendo al equipo", partió señalando. El "Panzer" además, se refirió a uno de los temas que será prioridad en el cuadro laico: el estadio propio.

¿Qué dijo Insulza sobre el Estadio para la "U"?

En relación al anhelado sueño de los hinchas de Universidad de Chile, José Miguel Insulza dejó en claro la prioridad del recinto deportivo: "Lo primero es el tema del estadio. Luego, la relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile, que no es todavía buena. Falta confianza y transparencia".

Por otra parte, lamentó los intentos pasados haciendo alusión al polémico proyecto fallido de la administración de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch): "Hubo un montón de cuestiones raras, un estadio mecano que fueron a comprar, lo dejaron en una bodega y lo vendieron como fierro viejo", expresó en conversación con ExAnte.

La relación pasada de Insulza con los azules

El exsecretario general de la OEA ha dejado en claro que es hincha de Universidad de Chile, incluso en 2014, realizó una charla motivacional al plantel en el CDA, donde llamó a los jugadores a valorar cada momento de su carrera.

En cuanto a su relación con el resto del directorio, aseguró: "He tenido siempre una buena relación con Cecilia Pérez y José Ramón es un amigo, aludiendo a la Presidenta de Azul Azul y quien se convirtió ahora en su socio: José Ramón Correa.

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