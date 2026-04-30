Argentina reintroduce especie que estaba extinta en una zona del país: Desapareció hace 110 años

30 abr. 2026 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un proyecto de restauración ambiental en Argentina ha permitido el regreso de una especie de mamífero que había desaparecido del país hace más de un siglo.

La iniciativa, desarrollada en un área protegida, forma parte de un proceso de recuperación ecológica que busca restituir funciones clave en el ecosistema.

La especie dejó de existir en territorio argentino hace aproximadamente 110 años. Su ausencia generó cambios en el equilibrio natural, lo que motivó la puesta en marcha de programas científicos orientados a su reintroducción controlada.

¿De qué animal se trata y cómo fue el proceso de reintroducción?

Se trata del guanaco, que, según expertos, es una especie clave para mejorar el ecosistema de la zona, específicamente del Parque Nacional El Impenetrable, ubicado al norte del país transandino.

Este mamífero ayuda al equilibrio de la cadena alimenticia, mejora la vegetación disminuyendo la presencia de plantas secas y aportando semillas y nutrientes.

El regreso de la especie se logró mediante un programa planificado que incluyó la reproducción controlada y la posterior liberación de ejemplares en áreas protegidas. Este trabajo fue llevado adelante por especialistas que evaluaron cuidadosamente las condiciones necesarias para garantizar la adaptación de los animales.

De acuerdo con información del medio MARCA, el traslado del grupo de guanacos que fue reintroducido a su hábitat natural se llevó a cabo desde el Parque Patagonia de Santa Cruz

Guanaco reintroducido en zonas del norte argentino

¿A qué se debe su desaparición?

Entre las principales causas de su extinción se encuentran la caza, las variaciones en las condiciones climáticas, la competencia con el ganado y la reducción de los pastizales disponibles.

A esto se sumó el uso del fuego por parte del ser humano, que modificó el hábitat y limitó aún más los recursos necesarios para la especie.

Como consecuencia de estas presiones, el guanaco fue desplazándose progresivamente fuera de su área habitual hasta desaparecer por completo de la región.

Todo sobre Argentina