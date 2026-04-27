Locura total por apertura de tienda china en Argentina: Filas de más de cinco cuadras desde la madrugada y molestia por cierre

27 abr. 2026 - 09:58 hrs.

Gran expectación existía en Argentina por la llegada de la popular tienda lifestyle low cost china Miniso, marca que llegó a Chile a mediados de 2019 y desde entonces se ha consolidado en el mercado como la preferida para la compra de regalos, artículos de hogar o de uso personal, especialmente para niños, adolescentes y jóvenes.

Recientemente, la firma asiática aterrizó al otro lado de la cordillera y fue tal el interés por parte de los clientes que las personas comenzaron a realizar filas desde las 3 de la madrugada a las afueras de la tienda para ser los primeros en ingresar, en parte también porque la compañía ofreció premios a las primeras 200 personas en llegar vestidas de color rojo.

Caos en apertura de Miniso en Argentina

Esto derivó en caos, ya que fueron filas que superaron las cinco cuadras, por lo que cientos de personas intentaron ingresar a la tienda.

Es más, cuando llegó la hora del cierre del local, muchas personas seguían esperando para poder entrar a comprar; sin embargo, se quedaron fuera, lo que generó la molestia de ellas.

En algunos registros compartidos en redes sociales, se puede apreciar el momento del cierre de Miniso y cómo las personas comenzaron a insultar tras no poder hacer ingreso.

La marca china invirtió 50 millones de dólares para su ingreso a Argentina, lo que incluye la apertura de 100 tiendas en el país trasandino en un plazo de cinco años.

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