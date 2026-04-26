Tragedia enluta concierto de Shakira: Muere trabajador que montaba el escenario para su show en Copacabana

26 abr. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia enluta el esperado show de Shakira en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, en Brasil, luego de que este domingo se confirmara que un trabajador falleció mientras montaba el escenario para el espectáculo.

Tragedia enluta concierto de Shakira en Copacabana

De acuerdo al portal G1 de la cadena Globo, el operario de 28 años que montaba la escenografía quedó atrapado entre dos ascensores donde la colombiana tiene previsto actuar gratuitamente el próximo sábado 2 de mayo.

La víctima de este hecho fue identificada como Gabriel de Jesús Firmino, quien fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto de Gávea; sin embargo, no pudo sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

La Comisaría 12 de Copacabana informó que Firmino era el responsable del montaje de cuatro ascensores del escenario que se construye sobre la arena de la famosa playa carioca.

El Cuerpo de Bomberos Militares del Estado de Río de Janeiro informó que "el trabajador sufrió lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores en un sistema de ascensores. Antes de que llegaran los equipos, otros empleados presentes ya lo habían sacado del ascensor".

"Personal militar del servicio de ambulancias del 3er Grupo Marítimo (GMAR-Copacabana) inició de inmediato los primeros auxilios a la víctima", pero no lograron salvarle la vida pese a su traslado al centro asistencial antes mencionado.

"En estos momentos, ofrecemos nuestro más sentido pésame y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a la familia de la víctima", señaló Bonustrack, la empresa responsable del evento.

Esperado show de Shakira en Río de Janeiro

Shakira se presentará el próximo sábado en la ciudad carioca, emulando los masivos shows gratuitos que ya ofrecieron en ese mismo lugar las estrellas del pop estadounidense Madonna y Lady Gaga.

En la previa, se supo que el equipo de la artista colombiana solicitó ampliar el escenario de 1.345 a 1.500 metros cuadrados, además de pedir una mayor superficie para instalar pantallas LED.

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