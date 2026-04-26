"Aunque a la ultraderecha no le guste": Jeannette Jara celebra avance de la Ley de 40 Horas con una dura crítica política

26 abr. 2026 - 22:40 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 26 de abril, la Ley de 40 Horas tuvo un nuevo avance en su implementación al darse por iniciada una nueva reducción horaria que dejó la jornada laboral en 42 horas hasta el mes de abril del año 2028.

Una de las personas que celebró este nuevo hito fue la exministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), una de las impulsoras de la legislación durante la anterior administración de Gabriel Boric (FA).

Sin embargo, la también excandidata presidencial no solo celebró este nuevo avance, sino que también realizó una dura crítica política al actual sector que gobierna el país.

"Aunque a la ultraderecha no le guste"

"¡Hoy 26 de abril se rebajan a 42 las horas laborales! Y aunque a la ultraderecha no le guste que las personas tengan derechos que las protejan, no podemos permitir retrocesos", escribió Jara en cuenta de X (Twitter).

"Seguimos firmes, camino a las 40 Horas", agregó la militante del Partido Comunista en la publicación que generó inmediatas reacciones a favor y en contra del tenor de sus palabras.

¿Cómo se implementan las 42 horas de trabajo?

El titular de la Dirección del Trabajo (DT), David Oddó, explicó esta jornada que "el mecanismo principal al cual nos invita la ley es que lleguemos a un acuerdo entre trabajadores y empleadores para la aplicación de esta rebaja".

Además, señaló que, de no existir este acuerdo, la ley y la DT tienen criterios claros respecto a cómo se debe aplicar esta nueva reducción a 42 horas de trabajo:

En jornadas de cinco días a la semana, se debe restar una hora a dos de estos días; mientras que en jornadas de seis días se debe restar 50 minutos un primer día, 50 minutos un segundo día y 20 minutos un tercer día.

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