Hay más de 12 mil vacantes disponibles: General (r) Ricardo Yáñez explica motivos de la baja de postulaciones a Carabineros

26 abr. 2026 - 10:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un reportaje evidenció la situación crítica que se vive en Carabineros por la constante baja de dotación en los últimos siete años.

En concreto, en el año 2019 el número de funcionarios era de 59.894, mientras que hoy alcanza la cifra de 56.509. Es decir, 3.385 funcionarios menos en la institución. Por otro lado, Carabineros dispone de 68.731 empleos disponibles, pero solo 56.509 funcionarios están en servicio, lo que quiere decir que hay un total de 12.222 vacantes disponibles.

La situación se vuelve más crítica si se analizan las postulaciones a la institución, ya que entre 2015 y 2019 hubo un promedio de 16.098, pero entre 2020 y 2024 la cifra bajó un 52%, lo que equivale a 7.118 postulaciones. A raíz de las cifras, se prevé que para el 2030 Carabineros podría funcionar con cerca de 34.000 funcionarios.

"Se abandonan las políticas públicas"

El general director (r) de Carabineros, Ricardo Yáñez, conversó con Meganoticias Siempre Juntos para explicar esta problemática y partió diciendo que uno de los factores es que "el Estado abandonó en 2013 algo que se llamaba Plan Cuadrante de Seguridad y Garantía (...). Se abandonan las políticas públicas en materia de seguridad por parte de los diferentes gobiernos y se transforman en estrategias de gobierno reactivas para hacer frente a la delincuencia".

Sobre por qué ha disminuido el ingreso a Carabineros, la exautoridad de la institución dijo que "el Estado empezó con la gratuidad. Sin embargo, paralelamente, las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros no fueron avanzando en la misma modernización que hiciera atractivo nuestros diseños de desarrollo de carrera".

Respecto a la implementación de la gratuidad universitaria, el exdirector Yáñez precisó que "hay muchos jóvenes que la única alternativa que veían era ingresar a las instituciones uniformadas porque, de alguna manera, el Estado subsidiaba la educación de estos jóvenes, y rápidamente salían en un año con trabajo".

Por otro lado, Yáñez también apuntó a lo que denominó como "estallido delictual y la campaña de desprestigio que hubo y de denigración hacia Carabineros por su actuación en un momento histórico de alta violencia".

Otro de los motivos de la baja, a su juicio, fue "la judicialización que vivieron muchos carabineros cumpliendo un deber que es constitucional", explicó Yáñez, agregando que también "la pandemia nos obligó a tomar medidas que tenían que ver con la reducción de espacios".

"Fue tal el abandono del Estado que recién en el año 2024 se reconoce la Escuela de Formación de Carabineros como un plantel de educación de nivel técnico superior. No tenía reconocimiento legal (...). El 2008 fue la última vez que un gobierno hizo un ajuste al sistema de remuneraciones de Carabineros. De ahí en adelante, no ha habido nada en concreto que permita mejorar las condiciones, no solo para los que ingresan, sino también para los que están y poder retenerlos", concluyó Yáñez.

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