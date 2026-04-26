Subsidio Eléctrico: Esta es la fecha en que sabrás si te corresponde

26 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Luego de la polémica generada la semana pasada por el anuncio de la ministra de Energía, Ximena Rincón (DEM), de que el Gobierno no renovará el Subsidio Eléctrico, la cartera debió salir a aclarar su vigencia.

Ya que, pese a los dichos de la ministra, desde su creación, el subsidio estaba contemplado solo hasta este año 2026 para paliar las alzas tras el descongelamiento de las tarifas eléctricas.

Por lo tanto, el Ministerio de Energía aclaró que el mecanismo seguirá vigente hasta fin de año, tal como lo contempla la ley y los recursos que ya están comprometidos.

De hecho, en la página web oficial del beneficio (www.subsidioelectrico.cl) ya se publicó el llamado para la quinta convocatoria.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Las postulaciones de la quinta convocatoria se realizarán entre el martes 26 de mayo y el viernes 5 de junio, para así otorgar una rebaja en las cuentas de la luz que se aplicará entre julio y diciembre.

Una vez que se revise el proceso de postulación, los solicitantes podrán conocer los resultados de la quinta convocatoria a mediados del mes de agosto.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Las condiciones para postular al Subsidio Eléctrico en esta quinta y última convocatoria son:

Postulante mayor de 18 años .

. Ser clienta o cliente regulado de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad (arrendatario o propietario).

de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad (arrendatario o propietario). Estar al día con el pago de la cuenta de luz al 22 de junio de 2026.

de la cuenta de luz al 22 de junio de 2026. Contar con un tramo del 40% de vulnerabilidad a la segunda quincena de mayo, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Al momento de la asignación del beneficio, se priorizarán los hogares donde viva una persona electrodependiente, sin importar el tramo del RSH.

Además de los hogares del 40% del RSH, la adjudicación también se centrará en personas sujetas de cuidado (con discapacidad, dependencia funcional o invalidez), niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, personas cuidadoras y personas adultas mayores.

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