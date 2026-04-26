Conoce el monto que paga por carga del Subsidio Familiar Tradicional

26 abr. 2026 - 10:00 hrs.

El Subsidio Familiar Tradicional (SUF) es un aporte económico mensual diseñado como apoyo a los progenitores o tutores que no cuentan con previsión social y carecen de los recursos suficientes para la mantención de sus familias.

Este beneficio es un pilar importante de la red de protección social y está destinado a los hogares con mayor vulnerabilidad socioeconómica, quienes pueden solicitarlo en cualquier momento y recibir distintos montos conforme a su situación.

¿Cuánto paga el Subsidio Familiar Tradicional por carga?

De acuerdo a ChileAtiende, el monto se calcula por cada persona dependiente (causante) que el beneficiario logre acreditar. Actualmente, los valores establecidos son los siguientes:

Monto estándar: se entregan $22.007 mensuales por cada carga familiar acreditada.

se entregan $22.007 mensuales por cada carga familiar acreditada. Monto por discapacidad: si la carga familiar es una persona con discapacidad física o intelectual, el monto entregado incrementa a $44.014 mensuales por ese causante.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Subsidio Familiar Tradicional?

Para acceder a este aporte, el solicitante debe estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 60% más vulnerable de la población.

Además, las cargas familiares deben cumplir condiciones específicas según su edad:

Menores de 8 años : participar en los programas de salud infantil del Ministerio de Salud.

: participar en los programas de salud infantil del Ministerio de Salud. Entre 6 y 18 años: acreditar ser alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado.

acreditar ser alumnos regulares de enseñanza básica, media o superior en establecimientos reconocidos por el Estado. Personas con discapacidad (cualquier edad): acreditar su condición con certificado de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y no recibir otras pensiones asistenciales, como la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI)

¿Cómo solicitar el Subsidio Familiar Tradicional?

Este beneficio se entrega automáticamente reconociendo a las cargas en la municipalidad correspondiente al domicilio, donde tendrá que presentar los documentos correspondientes:

Certificado de nacimiento de la niña, niño o adolescente.

Fotocopia del carné de control de niño sano, para reconocer a menores de 6 años.

Certificado de alumno regular, para mayores de 6 y menores de 18 años:

Declaración de la COMPIN que acredite discapacidad intelectual, si aplica al caso.

Documento que acredite calidad de guardador o cuidador, si aplica al caso.

Certificado médico o de matrona que demuestre el quinto mes de gestación, si está embarazada.

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