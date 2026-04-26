PDI desbarata laboratorio de drogas en La Florida: Vendían aceites y comestibles de cannabis por redes sociales

26 abr. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un laboratorio artesanal de drogas fue desarticulado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de La Florida, en el marco de una investigación que permitió detectar la comercialización de productos derivados del cannabis a través de redes sociales.

El procedimiento fue encabezado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Bridesma), y dejó como resultado tres personas detenidas, además de la incautación de cannabis en distintas presentaciones, aceites, resinas y comestibles elaborados con droga.

¿Qué dijeron desde la PDI?

Según explicó el comisario Edgardo Rodríguez, la indagatoria se inició a partir de un trabajo de análisis en plataformas digitales.

"Detectamos la comercialización de productos en base a cannabidiol y cannabis, por lo que cruzamos una denuncia de oficio y solicitamos una orden de investigar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte", señaló.

Con esos antecedentes, los detectives implementaron la técnica de agente encubierto, lo que permitió seguir la ruta de venta de estos productos. El operativo comenzó en la comuna de Santiago y finalizó en La Florida, donde se logró ubicar el inmueble utilizado como laboratorio clandestino.

De acuerdo con la PDI, los imputados no comercializaban droga a granel, sino que ofrecían derivados procesados del cannabis, principalmente aceites y resinas, a través de plataformas digitales.

En ese sentido, el comisario Rodríguez detalló que "lo que comercializaban eran sintetizados de cannabis, tanto en formato resina como aceite, los cuales dieron positivo a THC en pruebas de campo".

Durante el allanamiento, los detectives encontraron un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de estos productos, además de plantas de cannabis cultivadas bajo la modalidad indoor. En total, se incautaron cerca de 3,5 kilos de cannabis, junto a otros derivados que estaban listos para su distribución en el mercado informal.

Respecto a la situación judicial de los detenidos, dos de ellos quedaron en libertad bajo apercibimiento, mientras que el tercero —quien mantiene antecedentes por tráfico en pequeñas cantidades— fue puesto a disposición del tribunal para su respectivo control de detención.

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