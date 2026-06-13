Conmoción en Brasil: Joven muere tras ser lanzada sin cuerdas de seguridad en salto bungee desde un puente de 30 metros

13 jun. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, una joven de 21 años perdió la vida tras ser lanzada sin las cuerdas de seguridad cuando asistió a un salto bungee desde el Puente del Esqueleto del municipio de Limeira, en Brasil. Las autoridades detuvieron a seis personas por esta grave negligencia.

Joven pierde la vida en salto bungee en Brasil

Según reporta Infobae, los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 horas cuando la víctima, identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, llegó a practicar bungee en el viaducto del estado de Sao Paulo que tiene una altura de entre 30 y 35 metros.

En registros de redes sociales se puede ver a tres trabajadores de la empresa privada que organizaba la actividad cargando a Maria Eduarda, pasando solo unos segundos antes de que la joven fuera lanzada al vacío sin la protección adecuada.

La situación fue advertida inmediatamente por el resto de los presentes, quienes entre gritos intentaron alertar cuando lamentablemente ya era demasiado tarde para la joven que ya iba en caída libre hacia el acantilado.

Los testigos y miembros de la empresa intentaron socorrer a la joven con maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, el equipo médico que llegó al lugar solo pudo confirmar su muerte por un politraumatismo y la trasladó al Instituto Médico Legal.

Tras investigar el hecho, las autoridades confirmaron que la empresa no aseguró las cuerdas antes del salto, por lo que la Policía Militar detuvo a seis personas y el municipio de Limeira anunció acciones contra el Gobierno Federal por falta de fiscalizaciones en el puente.

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