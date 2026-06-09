¿Una casa de dos pisos con 6 dormitorios por $15 millones? La solución modular china que revoluciona el mercado

09 jun. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El acceso a la casa propia es cada vez más complejo en nuestro país. La gran cantidad de requisitos solicitados y las altas tasas que imperan en la actualidad dificultan la obtención de créditos hipotecarios, obligando a muchos a buscar alternativas habitacionales fuera del mercado tradicional.

Es así como durante la última semana se ha viralizado una novedosa casa prefabricada modular y plegable de dos pisos. El modelo es de origen chino y se vende en Amazon por valores que van desde los 12 y 15 millones de pesos chilenos, un precio inferior al de muchos automóviles cero kilómetros que se venden en nuestro país.

¿Qué características tiene el modelo?

Según detalla la especificación técnica del producto, la vivienda destaca por su alta resistencia al estar construida con acero tratado especialmente para evitar la corrosión y resistir el clima. Además, su diseño de dos niveles ofrece una distribución interior flexible que permite a los compradores habilitar hasta seis dormitorios, junto con áreas destinadas a living-comedor, cocina y baños.

¿Cómo es el proceso de instalación?

El punto que más llama la atención es su innovador sistema de despliegue compactado, ya que la casa se transporta totalmente plegada hacia el terreno para minimizar los costos de flete. Su diseño modular permite levantarla de forma sencilla y rápida sin necesidad de utilizar maquinaria pesada, grúas ni contar con conocimientos técnicos avanzados, incluyendo paneles aislantes para el techo y la fachada.

¿Cuál es la disponibilidad real para Chile?

A pesar de lo tentadora que suena la oferta para el bolsillo, los chilenos deberán bajar sus expectativas, ya que la plataforma de Amazon actualmente muestra el producto como "No disponible" para envío directo a Chile.

Al tratarse de estructuras de gran tonelaje, los gigantes del retail digital suelen restringir el despacho automático a Sudamérica, por lo que intentar adquirirla implica cotizar de forma externa con empresas de transporte marítimo internacional o utilizar servicios de casillas en el extranjero.

Asimismo, quienes busquen alternativas similares dentro del mercado chileno deben considerar que el precio base de estas viviendas de origen asiático generalmente no incluye los aparatos sanitarios del baño, las terminaciones del mobiliario ni los costos de internación y aduanas.

Finalmente, antes de planificar cualquier instalación de este tipo, el comprador debe asegurarse de que su terreno cuente con las condiciones de suelo aptas y las regularizaciones municipales correspondientes para las conexiones de agua potable y electricidad.