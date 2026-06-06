DS1, DS49 y subsidio de mejoramiento: cuál te corresponde y cómo postular a tu casa propia

06 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Los tres subsidios principales

El Estado chileno ofrece distintos tipos de subsidios habitacionales para ayudar a las personas a acceder a una vivienda propia. El DS1 está orientado a familias de ingresos medios y medios-bajos que quieren comprar una vivienda nueva o usada.

El DS49 está dirigido a los sectores más vulnerables y permite acceder a proyectos habitacionales construidos especialmente para este subsidio.

El Subsidio de Mejoramiento de Vivienda es distinto: no financia una casa nueva, sino obras de reparación, ampliación o equipamiento en la vivienda donde ya vives.

¿Qué se necesita para postular?

Los tres subsidios exigen estar inscrito en el Registro Social de Hogares en un tramo determinado. Para el DS49 se requiere pertenecer al 40% más vulnerable. Para el DS1 el requisito es no superar el tramo del 60% de calificación socioeconómica. Las personas Adultas Mayores que postulen al Tramo 1 podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de la población, de acuerdo con el RSH.

En todos los casos se pide tener un ahorro mínimo acreditado en una cuenta de ahorro para la vivienda, no tener vivienda propia y no haber recibido un subsidio habitacional anteriormente.

¿Cuándo se abren los llamados?

Los procesos de postulación no son permanentes. El MINVU abre llamados específicos durante el año, con fechas acotadas. Cuando un llamado se cierra, las postulaciones ya no son válidas y hay que esperar el siguiente. Por eso, lo más importante es mantener la cuenta de ahorro activa y el RSH actualizado para estar listo cuando se abra la convocatoria.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio?

El monto varía según el tipo de subsidio, la región y el valor de la vivienda. En términos generales, el subsidio cubre una parte del precio total y el beneficiario debe complementar con ahorro propio y, en algunos casos, con un crédito hipotecario. El MINVU publica los montos vigentes en su sitio oficial con cada llamado. Para no perder los plazos, también puedes revisar periódicamente el sitio de ChileAtiende, que publica los llamados activos.

Todo sobre Subsidio habitacional