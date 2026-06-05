Nuevo Subsidio DS1 Tramo 4: ¿Cuánto es el máximo que podrá costar la vivienda?

05 jun. 2026 - 16:00 hrs.

El acceso a la casa propia ha dado un giro histórico para los sectores medios y los profesionales jóvenes en Chile. En el marco de los anuncios de la Cuenta Pública, el Gobierno presentó oficialmente la creación del Subsidio DS1 Tramo 4, una extensión del tradicional beneficio habitacional administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Esta medida busca dinamizar el mercado inmobiliario y ampliar de manera inédita la cobertura para aquellas familias que, por sus ingresos, quedaban fuera de los anteriores márgenes del subsidio. A continuación, te contamos cuál es el precio máximo de la vivienda que puedes adquirir y las claves para postular.

¿Cuál es el costo máximo de la vivienda con el DS1 Tramo 4?

El cambio más relevante de este nuevo tramo radica en el incremento del tope máximo del valor de las propiedades que cuentan con el respaldo del Estado. Anteriormente, el límite para los sectores medios se situaba en las 2.200 UF. Con el Tramo 4, los valores máximos quedan distribuidos de la siguiente manera:

Límite general a nivel nacional: Las familias podrán adquirir viviendas de hasta 4.000 UF .

. Límite en zonas extremas: El tope máximo se extiende hasta las 4.500 UF en regiones y provincias especiales debido al mayor costo de construcción y traslado de materiales.

Las zonas extremas que gozan de este tope ampliado son:

¿De cuánto es el apoyo del Estado?

El Subsidio DS1 Tramo 4 contempla la entrega de una ayuda estatal directa de 400 UF para amortizar el valor de la propiedad o complementar el crédito hipotecario que otorgue la entidad financiera.

Una ventaja significativa de esta nueva política pública es que el beneficio se aplicará tanto para la compra de inmuebles nuevos como usados, lo que amplía las opciones de búsqueda de los postulantes según sus preferencias de ubicación y tamaño.

Requisitos financieros indispensables para postular

Para ser parte del proceso de postulación, las familias e interesados deben cumplir rigurosamente con ciertas condiciones financieras básicas fijadas por el Ministerio:

Ahorro mínimo exigido: Se debe acreditar un monto mínimo de 200 UF depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda. Este dinero tiene que estar disponible antes del último día hábil del mes anterior a la postulación.

depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda. Este dinero tiene que estar disponible antes del último día hábil del mes anterior a la postulación. Antigüedad de la cuenta: La cuenta de ahorro habitacional debe registrar una antigüedad mínima de 12 meses .

. Registro Social de Hogares (RSH): Es obligatorio estar inscrito en el sistema y adaptarse a los rangos de calificación socioeconómica que el tramo determine.

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