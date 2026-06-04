Cenco Malls ingresa al mercado inmobiliario residencial en La Florida: Así es el proyecto ligado a un mall

04 jun. 2026 - 16:37 hrs.

En un movimiento estratégico clave para su consolidación en la región, Cenco Malls anunció su desembarco en el negocio inmobiliario residencial. La compañía inició la construcción de su primer proyecto bajo el modelo Multifamily en los alrededores de Cenco Florida, marcando así un hito en su trayectoria al ingresar de lleno al sector de la renta residencial.

El proyecto contempla una inversión total de 20 millones de dólares, una cifra que destaca por ser financiada íntegramente con recursos propios de la firma. Con este desarrollo, la empresa busca expandir sus horizontes comerciales más allá de los centros comerciales tradicionales, adaptándose a las nuevas tendencias urbanas de habitabilidad.

Un concepto de integración urbana

De acuerdo con lo informado por La Segunda, el nuevo desarrollo residencial abrirá a mediados de 2028. Esta iniciativa forma parte de una apuesta mayor e integral que busca transformar el sector en un punto de encuentro dinámico.

La propuesta arquitectónica y conceptual tiene como objetivo fusionar la vivienda, el comercio, la gastronomía y amplias zonas de esparcimiento en un solo lugar.

Como parte fundamental de este plan urbano, se incluirá un gran parque de 31.600 metros cuadrados. Esta superficie combinará obras nuevas con áreas verdes ya existentes en el entorno.

Cenco Malls

Liderazgo en la región

Con este paso, Cenco Malls reafirma su posición como uno de los principales desarrolladores y operadores de centros comerciales en Sudamérica.

Actualmente, la operadora cuenta con una sólida presencia en los mercados de Chile, Perú y Colombia, sumando un portafolio de 41 centros comerciales activos, red que ahora se verá potenciada con este innovador giro hacia el negocio habitacional.

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