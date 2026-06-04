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Cencosud expande su dominio en Latinoamerica: Compró uno de los centros comerciales más importantes de la zona

¿Qué pasó?

El holding chileno Cencosud, dueño de los Cenco Malls, volvió a dar un paso clave en su estrategia de expansión regional tras la compra de un importante centro comercial en Colombia.

La compañía ligada a la familia Paulmann adquirió el 51% de Plaza Central, uno de los principales centros comerciales de Bogotá.

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Así es el mall que suma Cencosud en Bogotá

Plaza Central se ubica en la capital colombiana y es considerado uno de los centros comerciales más icónicos del país.

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El recinto cuenta con más de 204 mil m² construidos y una superficie bruta arrendable (GLA) de 76.520 m². Además, registra una ocupación cercana al 95% y en 2025 reportó ingresos cercanos a los 22 millones de dólares.

Una inversión de US$125 millones

La compra de Plaza Central, que había sido anunciada hace unos meses, se materializó tras un acuerdo entre su filial Cencosud Col Shopping S.A.S. y la inmobiliaria colombiana Patrimonio Autónomo Estrategias Inmobiliarias (PEI), que mantendrá el 49% del mall.

La transacción alcanzó los 125 millones de dólares, inversión que se suma a los otros activos de la compañía en Colombia, como Cenco Limonar, en Cali, y Cenco Altos del Prado, en Barranquilla, además de dos power centers.

Tras el acuerdo, el gerente general de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, explicó a Diario Financiero: "Esperamos que esta adquisición tenga un efecto favorable en los resultados consolidados de la compañía, incorporando un activo relevante para la región a nuestro portafolio y fortaleciendo la experiencia que ofrecemos a los visitantes de este centro comercial".

Expansión regional en marcha

Con esta operación, Cencosud refuerza su estrategia de crecimiento en Sudamérica, donde mantiene presencia en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, además de Chile.

El conglomerado también cuenta con negocios en Estados Unidos, en China con una oficina comercial y en Uruguay con un hub tecnológico, digital y de innovación.

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