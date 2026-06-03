EEUU propone arancel de 12,5% a Chile por importar bienes fabricados con trabajo forzoso

03 jun. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva señal de tensión comercial llegó desde Washington. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) concluyó una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 e incluyó a Chile entre las economías que, a su juicio, no han tomado medidas suficientes para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La consecuencia directa: una propuesta para elevar los aranceles a los productos chilenos hasta un 12,5%. Este gravamen superaría el 10% temporal que el Presidente Donald Trump ya había impuesto al país tras la anulación de parte de los aranceles del denominado Día de la Liberación por la Corte Suprema estadounidense.

Chile, entre 60 economías en la mira de Washington

La USTR señaló de manera explícita en el apartado de su informe dedicado a Chile que el país "ha fallado en imponer y aplicar de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso", concluyendo que esa situación es "irrazonable" y genera una "carga o restricción" al comercio de EEUU.

En total, son 60 economías incluidas en la investigación, divididas en dos grupos: 46 de ellas —entre las que se encuentra Chile— recibirían un arancel del 12,5%, mientras que otras 14 quedarían expuestas a una tasa del 10%. Junto a Chile, figuran en la lista países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, México, India, China, Japón, Reino Unido, Australia y Venezuela, entre otros.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, fue tajante al justificar las medidas: "La falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable (...) Crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales".

Canciller: "Es una recomendación no vinculante"

El canciller Francisco Pérez Mackenna restó urgencia a la situación y fue enfático en que aún no hay nada definitivo. "Entendemos que es una recomendación no vinculante. Nosotros seguiremos negociando y tenemos un Tratado de Libre Comercio y muy buenas relaciones", declaró el secretario de Estado.

En la misma línea, la Cancillería precisó que se trata de una propuesta que todavía se encuentra "en etapa de consulta pública y análisis", y que Chile ha participado de forma activa en todas las instancias del proceso.

El Gobierno aseguró que continuará desplegado en las conversaciones con sus contrapartes estadounidenses, con el objetivo de "resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones", señaló Pérez Mackenna.

Asimismo, la cartera subrayó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU sigue plenamente vigente y que los canales de diálogo permanecen abiertos para proteger al sector exportador chileno.

El proceso contempla que los interesados puedan solicitar su comparecencia antes del 22 de junio de 2026, presentar comentarios escritos hasta el 6 de julio, y que la USTR celebre audiencias públicas el 7 de ese mes. Recién tras esa instancia se conocerá la decisión final de Washington.