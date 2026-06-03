Importante multinacional chilena dejará de producir cerezas en el país: Estos son los motivos

03 jun. 2026 - 08:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hortifrut, conocida empresa multinacional de dueños chilenos, tomó la decisión de dejar de producir cerezas en el país, en una medida que marca un cambio relevante dentro de la industria frutícola nacional.

La compañía, cuya sede principal está en Irlanda, anunció que abandonará este negocio para concentrar sus esfuerzos en su línea principal de berries.

¿Por qué Hortifrut deja el negocio de las cerezas?

Según explicó la empresa el pasado 28 de mayo en una carta enviada a los productores de cerezas que la abastecen, el objetivo es enfocar recursos en su principal área de desarrollo a nivel global.

"Esta decisión responde a una definición estratégica orientada a concentrar nuestros recursos y capacidades en el negocio de berries, que constituye el foco principal de Hortifrut a nivel global", detalla la carta publicada por La Tercera.

Y es que el holding, controlado por los grupos chilenos Moller, Elberg y la peruana Quevedo, es reconocido internacionalmente por su liderazgo en la producción de arándanos, frambuesas y otros berries. Además, mantiene operaciones en América, Europa, Asia y África.

Crisis en la industria de las cerezas

Uno de los factores que explican el fin de la producción de cerezas es el complejo escenario que ha enfrentado la industria en los últimos años, marcado por una fuerte caída en los precios y la sobreoferta en mercados internacionales, especialmente en China, su principal destino de exportación.

De acuerdo a los estados financieros de la compañía, el negocio de cerezas representaba una pequeña parte de su operación total y fue el único segmento con resultados negativos en el último período. De hecho, mientras la empresa registró un resultado operacional de US$53,4 millones en el primer trimestre de este año, la línea de cerezas mostró una pérdida de US$3,4 millones.

Actualmente, Hortifrut cuenta con cerca de 240 hectáreas destinadas a cerezas, lo que equivale a poco más del 5% de su superficie agrícola total. En contraste, la mayor parte de sus cultivos está enfocada en arándanos, su principal línea de negocio.

La decisión de Hortifrut se suma a un escenario donde distintas empresas del rubro han comenzado a reevaluar su presencia en el negocio de la cereza debido a la caída de los precios y la alta dependencia del mercado chino.

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