Conocida marca de ropa reabrirá tienda en Santiago con un nuevo formato: Apostará por una experiencia distinta de compra

02 jun. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una conocida marca internacional de moda prepara un nuevo paso en Santiago. En medio de una industria que busca reinventar la experiencia presencial, la firma reabrirá una de sus tiendas más relevantes en la capital con un formato renovado, pensado para ir más allá de la venta de ropa.

Se trata de Desigual, y su reapertura forma parte de un plan de modernización internacional con el que la compañía busca fortalecer su presencia en mercados estratégicos, entre ellos Chile, donde actualmente mantiene operaciones físicas y comercio electrónico.

El espacio fue completamente rediseñado para responder a una nueva forma de comprar. La apuesta no solo considera productos, sino también una experiencia más inmersiva, donde el diseño, la ambientación y la identidad visual de la marca son centrales.

Una tienda inspirada en el modernismo catalán

La tienda renovada tendrá una superficie de 200 metros cuadrados y fue desarrollada bajo un nuevo concepto denominado “Gaudí”, inspirado en las formas orgánicas y el lenguaje arquitectónico del modernismo catalán.

El formato incorpora líneas curvas, materiales cálidos, cerámica y detalles metálicos contemporáneos, elementos pensados para reforzar una experiencia de compra más dinámica y conectada con el universo visual de la compañía.

La propuesta también toma referencias del Mediterráneo y busca que las tiendas funcionen como espacios capaces de transmitir la personalidad de la marca, más allá del acto de compra.

Qué se podrá encontrar en el renovado espacio

Dentro del local estarán disponibles distintas líneas de productos, incluyendo colecciones para mujer, hombre y niños, además de accesorios y calzado.

La oferta fue adaptada especialmente al mercado chileno y estará alineada con la temporada otoño/invierno 2025, incorporando propuestas ajustadas a las preferencias de los consumidores locales.

La apuesta internacional que ahora llega a Santiago

La reapertura en la capital chilena es parte de una estrategia global que la empresa ya despliega en distintos mercados prioritarios.

El nuevo concepto retail ya fue implementado en ubicaciones internacionales como el aeropuerto de Mallorca, en España, y el centro comercial Il Centro, en Arese, cerca de Milán, Italia. Fuera de Europa, también comenzó a expandirse en ciudades como Lima y Shanghái.

Ahora, Santiago se suma a esa transformación con la reapertura de una de las tiendas más importantes de la marca en Chile.

¿Dónde reabrirá el local?

Desigual reabrirá su local ubicado en el centro comercial Parque Arauco, e incorporará este nuevo concepto de tienda como parte de su estrategia de crecimiento y modernización internacional.

Actualmente, la empresa opera en 107 países, cuenta con más de 200 tiendas propias a nivel global y tiene cuatro locales en Chile, además de su canal de comercio electrónico.

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