Comienza a regir norma sobre pago mínimo en tarjetas de crédito: ¿Cuál es el nuevo monto?

04 jun. 2026 - 08:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde este jueves 4 de junio de 2026 comienza a regir la primera etapa de la nueva normativa que redefine el cálculo del pago mínimo en tarjetas de crédito en Chile, medida impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La medida forma parte de la Ley N°21.673 y busca establecer un monto mínimo al momento de pagar las deudas por tarjeta de crédito, con el objetivo de prevenir el sobreendeudamiento por intereses y ordenar la forma en que se estructuran las deudas de este tipo.

¿Cuál es el nuevo monto del pago mínimo?

Anteriormente, el pago mínimo por deudas de tarjeta de crédito correspondía al 1% del valor adeudado, mientras que con la entrada en vigencia de la norma, ese monto irá creciendo paulatinamente hasta llegar al 5%.

Sin embargo, el monto mínimo a pagar irá creciendo paulatinamente en las siguientes fechas:

Desde junio de 2026: El pago mínimo de la deuda por tarjeta de crédito es de 5%.

El pago mínimo de la deuda por tarjeta de crédito es de 5%. Diciembre 2026: El pago pasará a ser del 25% del total de la deuda.

El pago pasará a ser del del total de la deuda. Junio 2027: El pago pasará a ser del 50% del total de la deuda.

Diciembre 2027: El pago pasará a ser del 75% del total de la deuda.

Junio de 2028: El pago pasará a ser del 100% del total de la deuda.

En términos prácticos, esto significa que el pago mínimo deja de ser una cifra libremente determinada por cada entidad financiera y pasa a tener una base regulada, aunque los bancos pueden exigir montos mayores si así lo establecen sus políticas internas.

La CMF indicó que continuará supervisando la implementación de la medida. Durante el segundo semestre de este año solicitará información detallada a emisores de tarjetas para evaluar el impacto real de la normativa en los consumidores.

¿Conviene pagar el monto mínimo?

El organismo reiteró además que, aunque el pago mínimo puede entregar flexibilidad en momentos de menor liquidez, suele implicar mayores intereses y un mayor plazo de endeudamiento, por lo que recomienda pagar el total facturado siempre que sea posible.

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