Llega con sus clásicos bototos: Prestigiosa marca abre su primera tienda en concurrido mall de Santiago

04 jun. 2026 - 14:23 hrs.

Los amantes de la moda urbana y la vida al aire libre cuentan desde ahora con una nueva alternativa en el mercado chileno. Una reconocida firma internacional especializada en calzado, vestuario y accesorios abrió las puertas de su primera tienda en el país, escogiendo al centro comercial Parque Arauco como punto de partida para su desembarco local.

Se trata de Timberland, marca estadounidense con presencia en distintos mercados alrededor del mundo y ampliamente identificada por su propuesta que combina estilo, funcionalidad y resistencia.

El nuevo local reúne una completa oferta de productos para hombres y mujeres, incluyendo prendas de vestir para distintas temporadas, además de accesorios como mochilas, bolsos y otros artículos diseñados para acompañar tanto la rutina diaria como las actividades al aire libre.

Los tradicionales bototos

Entre los productos que más llaman la atención destacan los tradicionales bototos de la marca, considerados un verdadero emblema de Timberland. Su diseño característico y su reconocida durabilidad los han convertido en una pieza icónica que ha trascendido el ámbito outdoor para transformarse en un referente de la moda urbana a nivel global.

La apertura en Parque Arauco forma parte de una estrategia de crecimiento que busca fortalecer la presencia de la compañía en América Latina y acercar su catálogo a los consumidores chilenos. La tienda ofrece una experiencia alineada con los estándares internacionales de la marca, permitiendo acceder a algunas de sus líneas más representativas.

¿Próxima tienda?

El plan de expansión continuaría próximamente con la inauguración de una segunda sucursal en Costanera Center, uno de los centros comerciales más visitados del país.

De esta forma, la compañía espera ampliar su cobertura en Santiago y consolidar su presencia en un mercado que muestra un creciente interés por las tendencias outdoor y el vestuario de inspiración urbana.

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