Empresa nacional de pellets anunció su quiebra: ¿Cuáles son los motivos?

03 jun. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Innapel, conocida empresa productora y distribuidora de pellets con base en Talcahuano, anunció el inicio de un proceso de liquidación voluntaria, confirmando así el comienzo de su quiebra tras enfrentar una compleja situación financiera y operacional.

¿Por qué Innapel inició su proceso de quiebra?

A través de un comunicado publicado en su sitio web, la compañía explicó que durante los últimos meses realizó diversos esfuerzos para mantener sus operaciones, pero las condiciones de la industria terminaron haciendo inviable la continuidad del negocio.

"Lamentablemente, las condiciones actuales de la industria forestal, con el cierre de 200 aserraderos el año pasado y hectáreas consumidas por incendios, llevaron a una pérdida del 40% de nuestro abastecimiento de materia prima", explicaron.

A ello se sumó el aumento de costos eléctricos e insumos, por lo que "se ha configurado un escenario de insolvencia en Innapel", sinceraron.

¿Qué pasará ahora con la empresa?

Frente a este escenario, Innapel decidió acogerse a un proceso de liquidación voluntaria, mecanismo contemplado en la legislación chilena para las empresas que no pueden seguir cumpliendo sus obligaciones financieras y el pago a sus acreedores.

"Somos conscientes del impacto que genera esta decisión en clientes, proveedores y todos quienes conforman el equipo de Innapel. Lamentamos profundamente la situación y agradecemos la confianza que depositaron en nosotros estos años de funcionamiento", agregó la firma.

La empresa informó que durante los próximos días entregará nuevos antecedentes respecto de los pasos que deberán seguir quienes busquen incorporarse formalmente al proceso en calidad de acreedores.

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