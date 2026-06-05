Vuelve el Hipotecario Pro de BancoEstado: ¿Cuáles son las condiciones?

05 jun. 2026 - 17:00 hrs.

El sueño de la vivienda propia sigue siendo una prioridad para miles de familias, y en el escenario económico actual, contar con herramientas financieras accesibles es fundamental.

Para reactivar el sector inmobiliario y aliviar la carga de los compradores, nació el Crédito Hipotecario Pro de BancoEstado, una iniciativa contracíclica diseñada para mejorar el financiamiento para adquirir viviendas.

Este programa destaca por ofrecer condiciones comerciales sumamente competitivas gracias a una potente alianza con beneficios estatales. Entre sus principales ventajas, el Crédito Hipotecario Pro contempla un subsidio a la tasa de interés y utilizar la garantía estatal FOGAES (Fondo de Garantías Especiales).

Un alivio para el bolsillo

Esto último es un gran alivio para el bolsillo, ya que permite financiar hasta el 90% del valor de la propiedad, reduciendo la exigencia del pie inicial a solo un 10%.

Con plazos flexibles de pago que se extienden hasta los 30 años, el principal objetivo de esta alternativa es disminuir el valor de los dividendos mensuales, facilitando que más personas dejen de arrendar y se conviertan de forma definitiva en propietarios.

Requisitos para optar al Crédito Hipotecario Pro

Para postular a este beneficio y acceder a las tasas preferenciales de BancoEstado, los interesados deben cumplir con una serie de condiciones tanto comerciales como legales y de elegibilidad del inmueble:

Características de la vivienda: El inmueble que se adquiera debe ser obligatoriamente una vivienda nueva y encontrarse en su primera venta.

Valor máximo de la propiedad: El costo total de la vivienda no puede superar las 4.000 UF .

. Vigencia del contrato: La promesa o la escritura de compraventa debe haber sido celebrada a partir de la fecha que se indica en el sitio web oficial (pincha aquí). El programa no aplica para acuerdos previos ni para repactar deudas hipotecarias .

. Tipo de solicitante: Está dirigido exclusivamente a personas naturales. Las empresas o personas jurídicas quedan excluidas de esta campaña.

Evaluación comercial y de riesgo: El solicitante debe presentar sus antecedentes comerciales en el banco, contar con ingresos estables (como trabajador dependiente o independiente) y demostrar un comportamiento financiero apto según las políticas de riesgo vigentes de BancoEstado.

en el banco, contar con ingresos estables (como trabajador dependiente o independiente) y demostrar un comportamiento financiero apto según las políticas de riesgo vigentes de BancoEstado. Garantías estatales y subsidios: Se debe calificar y cumplir con las normativas del Programa de Garantías de Apoyo a la Vivienda Nueva (Ley Nº 21.543). Además, este crédito es totalmente compatible con subsidios habitacionales del Estado, tales como el DS-1 y el DS-19.

Si estás buscando dar el paso hacia tu nuevo hogar, el Crédito Hipotecario Pro es una de las alternativas más robustas del mercado actual para mitigar el impacto de las tasas de interés tradicionales.

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