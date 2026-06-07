Subsidio DS1: Esta es la fecha de inicio de postulaciones

07 jun. 2026 - 19:00 hrs.

El Subsidio DS1 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es un beneficio que permite a las familias chilenas acceder al sueño de la casa propia a través de un aporte monetario de parte del Estado.

Es importante considerar que este subsidio contempla tres tramos, cada uno con diferentes requisitos, como el ahorro que exigen para postular, así como también que cada uno entrega un monto distinto.

¿Cuál es la fecha de inicio de las postulaciones al Subsidio DS1?

Las personas que quieran postular al Subsidio DS1 podrán hacerlo desde las 08:30 horas del martes 16 de junio hasta las 16:00 horas del martes 30 del mismo mes de 2026.

Ahora bien, según la vía de postulación, habrá diferentes horarios; es decir, quienes lo hagan a través de la postulación automática podrán hacerlo en la fecha y horario antes mencionados.

Por otro lado, quienes postulen en línea deberán hacerlo desde las 08:30 horas del 17 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026. Mientras que, para hacerlo vía formulario de postulación ciudadana, podrán hacerlo desde las 08:30 horas del 19 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio de 2026.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio DS1?

Dependiendo del propósito para el que se quiere usar el beneficio habitacional, cada uno de sus tramos exige un ahorro mínimo distinto. En detalle:

Compra de vivienda nueva o usada

Tramo 1: 30 UF (cerca de $1.220.000).

Tramo 2: 40 UF (alrededor de $1.625.000).

Tramo 3: 80 UF (aproximado en $3.250.000).

Construcción de vivienda en sitio propio y/o densificación predial

No existe el tramo 1 en este propósito.

Tramo 2: 30 UF (cerca de $1.220.000).

Tramo 3: 50 UF (alrededor de $2.031.000).

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