Buscan a pescador desaparecido en Constitución: Habría caído desde su bote en la desembocadura del río Maule

11 jun. 2026 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile trabaja en la búsqueda de un tripulante de una embarcación de pesca artesanal, quien desapareció la tarde de este jueves tras caer al mar en la comuna de Constitución, región del Maule.

Según lo señalado por la institución, la víctima viajaba en el bote a motor "Maule Bravo" y habría caído al agua en el sector de La Barra, desembocadura del río Maule.

Intensa búsqueda de tripulante

La Capitanía de Puerto de Constitución recibió un llamado telefónico durante la tarde en el que se le informaba del accidente.

De inmediato, zarparon dos Unidades Marítimas y un bote de goma, además del despliegue de dos patrullas terrestres hacia los sectores norte y sur de la desembocadura del río Maule, con el propósito de efectuar labores de búsqueda en el área.

Desde el Ministerio Público se comunicó que el bote de pesca artesanal llegó hasta el puerto con sus otros tripulantes a salvo. El ente fiscalizador instruyó diligencias también a equipos de la PDI.

"La Autoridad Marítima mantendrá desplegados los medios humanos y materiales disponibles, realizando los esfuerzos necesarios en la búsqueda de la persona desaparecida", señalaron desde la Armada.

Los trabajos se harán en coordinación "con las instituciones que correspondan y manteniendo informada oportunamente a la comunidad y a los familiares respecto del desarrollo de esta emergencia".