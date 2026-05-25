Naufragio de lancha en Talcahuano deja dos fallecidos y dos sobrevivientes

25 may. 2026 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada confirmó la muerte de dos de los pescadores que permanecía desaparecido tras el naufragio de la lancha "María Elena II" frente a la costa de Talcahuano, en la región del Biobío.

La emergencia ocurrió a unas 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes, cuando la embarcación dedicada a la extracción de jibia sufrió un accidente mientras realizaba labores durante la mañana de este lunes.

Dos sobrevivientes fueron rescatados

De acuerdo con la información entregada por la Armada, tres personas fueron encontradas con vida tras el operativo de búsqueda desplegado en la zona. Sin embargo, uno de ellos se encontraba en riesgo vital y falleció posteriormente.

Los dos sobrevivientes se encuentran en condición estable.

"Lamentablemente la Armada acaba de confirmar el deceso del pescador que venía no en buenas condiciones", señaló el alclade de Talcahuano, Eduardo Saavedra.

"Las pescabras artesanales salen en condiciones muchas veces desfavorables desde el punto de vista climático a buscar su sustento. y en el caso particular de acá de Talcahuano (...) salen en busca la jibia que estuvo perdida por mucho tiempo, vuelve a aparecer que ellos con el afán de llevar recursos, de trabajar, de tener dinero para sus familias, salen en condiciones que insisto... Anoche había un frío terrible en nuestra zona, las condiciones de la mar tampoco eran las mejores y tenemos que estar lamentando el deceso nuevamente de pescadores artesanales", expresói.

Operativo de rescate

Equipos de la Armada y personal de emergencia continúan trabajando en el sector para apoyar las labores tras el accidente marítimo.

Además, ambulancias fueron desplegadas para trasladar a los afectados hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

"Quiero aprovechar de agradecer el trabajo que ha hecho la Armada de Chile, se hizo un esfuerzo extraordinario por tratar de rescatar con vida a los cuatro tripulantes, lamentablemente eso no pudo ser así", sostuvo el alcalde Saavedra.

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