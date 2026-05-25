25 may. 2026 - 14:00 hrs.

Una de las preguntas más comunes que los trabajadores se pueden hacer es si se pueden tener dos contratos al mismo tiempo, en virtud de la legislación laboral chilena.

De acuerdo con el portal RedMax, existe una regulación específica respecto al funcionamiento de los contratos en territorio nacional. La norma figura específicamente en el artículo 26 del Código Sustantivo del trabajo.

Cabe destacar que, en el momento en el que un individuo inicia una relación con una empresa u organización, como un prestador de servicios, se requiere legalizar un contrato. Existen distintos tipos, que se amoldan a las características del acuerdo, respondiendo a la necesidad del empleador y del empleado.

¿Se puede tener dos contratos al mismo tiempo?

Un trabajador puede tener contratos con dos o más empleadores, siempre que no haya establecido una cláusula de exclusividad con ninguno de ellos.

En consecuencia, la respuesta a si se puede tener dos contratos al mismo tiempo dependerá de la disponibilidad que tenga el empleado para prestar sus servicios.

Sin embargo, hay que considerar que cada contrato establece obligaciones, términos y condiciones que deben ser cumplidas por el trabajador y, tras el aumento de empleadores que este pudiera tener, también aumenta la cantidad de obligaciones a las que se debe someter.

También existe la posibilidad de que un profesional convenga tener más de un contrato con la misma empresa. Suele ser uno de trabajo y otro de prestación de servicios. En general, esto tiende a ocurrir cuando el empleado tiene un trabajo de medio tiempo y, durante el resto de la jornada laboral, puede sacar provecho realizando otras labores.

¿Cuál es el máximo de horas laborales que puede tener un empleado?

La legislación vigente en la actualidad establece una jornada ordinaria de trabajo con una duración de 42 horas semanales y un máximo de 2 horas extras diarias. Sin embargo, tras la implementación de la ley 40 horas, se espera que la jornada laboral se reduzca con el pasar del tiempo para llegar al acuerdo aprobado.

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