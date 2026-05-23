Esta es la forma en que un padre tiene fuero parental

23 may. 2026 - 11:00 hrs.

La legislación laboral chilena contempla herramientas para proteger el empleo de quienes asumen el cuidado de un recién nacido. Si bien el fuero por maternidad es el más conocido y extenso, los trabajadores también tienen el derecho a un fuero parental.

Esta normativa busca fomentar la corresponsabilidad en la crianza y garantizar la estabilidad económica del grupo familiar, siempre que cumpla con las condiciones específicas estipuladas en el Código del Trabajo.

¿En qué caso un trabajador goza del fuero parental?

Para que un padre adquiera el fuero laboral, debe usar el permiso postnatal parental. Este escenario ocurre cuando la madre trabajadora decide traspasar al padre una parte de sus semanas de descanso correspondientes, según la Dirección del Trabajo (DT).

Al ejercer este derecho y notificar formalmente a su empleador, el trabajador queda automáticamente protegido. Esto significa que la empresa no podrá desvincularlo sin solicitar previamente una autorización al tribunal laboral, conocido como desafuero.

¿Cuánto dura el fuero parental del trabajador?

El tiempo de protección para el padre no es estándar, sino que se calcula de manera proporcional al tiempo de cuidado que asuma, rigiéndose por los siguientes límites:

Duración base: el fuero será equivalente al doble de la duración del permiso postnatal parental que el padre haya tomado.

el fuero será equivalente al doble de la duración del permiso postnatal parental que el padre haya tomado. Inicio anticipado: la protección contra el despido no comienza el primer día de descanso, sino que se activa a contar de los 10 días anteriores a la fecha de inicio del permiso.

la protección contra el despido no comienza el primer día de descanso, sino que se activa a contar de los 10 días anteriores a la fecha de inicio del permiso. Tope máximo: sin importar cuántas semanas de postnatal parental asuma el trabajador, la ley establece que el fuero del padre nunca podrá exceder un máximo de tres meses en total.

Esta protección temporal para el trabajador no elimina ni altera los derechos de la trabajadora. El fuero de la madre se mantiene de manera independiente durante todo el periodo de embarazo y hasta un año después de expirado su descanso de maternidad.

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