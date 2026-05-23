Lanzan "elementos explosivos" a la cárcel de Quillota: No afectó a la población penal

23 may. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

Gendarmería emitió un comunicado luego de que se conociera que, en las últimas horas, se lanzaron “elementos explosivos” a la cárcel de Quillota.

Según la versión de la institución, lo anterior "no afectó a la población penal".

¿Qué dijo Gendarmería?

“La Dirección Regional de Gendarmería en Valparaíso informa del hallazgo de un artefacto lanzado desde el exterior hacia la línea de fuego del Centro de Detención Preventiva de Quillota”, se lee en el comunicado.

Se añadió que “del hecho se dio cuenta al Ministerio Público, quien dispuso la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), quienes, tras los peritajes de rigor, confirmaron la presencia de elementos explosivos”.

Enseguida se expuso que “el procedimiento se ejecutó alejado de la población penal, no afectando el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria... Desde Gendarmería reafirmamos el compromiso con el fortalecimiento permanente de las medidas de seguridad y con el adecuado funcionamiento de los distintos regímenes penitenciarios”.