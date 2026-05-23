Día de los Patrimonios 2026: ¿Cuándo ver la intervención Belle Époque en los jardines del Palacio Cousiño?

23 may. 2026 - 11:17 hrs.

Vestidos de época, jardines señoriales y la atmósfera del Santiago aristocrático de fines del siglo XIX: así luce la propuesta de Velada Producciones para el Día de los Patrimonios 2026, una intervención que transforma el Palacio Cousiño en una escena viva de la historia.

Cada último fin de semana de mayo, Chile celebra el Día de los Patrimonios, una iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que abre gratuitamente cientos de sitios históricos, museos y espacios culturales en todo el país. En su versión 2026, el evento se realiza el 30 y 31 de mayo con una extensa programación en Santiago y todas las regiones.

En el marco de esta celebración, Velada Producciones participará con una intervención en los jardines del Palacio Cousiño inspirada en la Belle Époque. La actividad contempla una recreación visual de la vestimenta y el estilo de vida de la época, evocando a la familia Cousiño y su entorno, con charlas sobre vestuario y cultura del período, una pequeña muestra de vestuario y un espacio para fotografiarse con los personajes caracterizados.

Una oportunidad para vivir el patrimonio de una manera distinta: no solo observándolo, sino sumergiéndose en él. Los jardines del Palacio Cousiño se convierten así en un escenario donde el pasado y el presente se encuentran cara a cara.

Detalles de la actividad

Fechas: 30 y 31 de mayo de 2026

Horario: 09:00 a 18:00 horas ambos días

Lugar: Palacio Cousiño, Santiago

Dirección: Dieciocho 438, Santiago

Punto de encuentro: Jardines del Palacio Cousiño

Modalidad: Presencial, Región Metropolitana

Accesibilidad: Personal capacitado en atención inclusiva

Audiencia: Público general

Contacto: +56 9 4635 3176 · ysel.avello@gmail.com



Más información: https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/recreacion-belle-epoque-en-el-palacio-cousino



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