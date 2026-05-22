¿Los poderosos F-35 están en la mira de Chile?: Conoce en qué superan al F-16 y cuánto podrían llegar a costar

22 may. 2026 - 13:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2026, dos cazas F-35 Lightning II de Estados Unidos participaron en exhibiciones junto a la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Su presencia en Santiago volvió a instalar el debate sobre el futuro de la aviación militar en la región.

Y es que, a pesar de que nuestro país destaca como una de las naciones con mayor fortaleza aérea en Sudamérica, la necesidad de modernizar su flota es inminente, luego que Argentina y Perú decidieran comprar F-16, un avión de combate que ya tiene Chile con 46 ejemplares.

Así son los poderosos F-35

El F-35 es un avión de combate de quinta generación desarrollado por la empresa estadounidense Lockheed Martin. Es considerado uno de los cazas más sofisticados y avanzados del mundo.

Su principal diferencia frente a modelos más antiguos está en su capacidad furtiva, diseñada para reducir su detección por radares enemigos.

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La aeronave también integra sensores, sistemas de guerra electrónica y procesamiento de datos en tiempo real. Esto le permite compartir información con otras plataformas durante una operación y detectar amenazas a mayor distancia.

Diferencias con los F-16

Chile actualmente opera aviones F-16, considerados cazas de cuarta generación. Aunque la FACh ha modernizado parte de su flota, el diseño original del F-16 fue desarrollado en los años 70 y no incorpora capacidades furtivas como las del F-35.

En términos de velocidad, el F-16 Block 70, por ejemplo, alcanza aproximadamente Mach 2, manteniendo una excelente relación empuje-peso que le permite destacar en combates cerrados. Su diseño ligero y ágil lo convierte en uno de los cazas más maniobrables del mundo.

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El F-35, en cambio, alcanza cerca de Mach 1.6. Aunque menos veloz, prioriza estabilidad, control avanzado por software y capacidad de combate a larga distancia. Su sistema de control de vuelo digital compensa limitaciones aerodinámicas derivadas del diseño stealth (baja detectabilidad).

En cuanto a armamento, el F-16 Block 70 destaca por su gran capacidad de carga externa, con múltiples puntos de anclaje que permiten transportar una combinación diversa de armas, como misiles aire-aire, bombas guiadas y misiles aire-tierra, entre otros.

El F-35 Lightning II, por su parte, combina armamento con furtividad, como misiles aire-aire, bombas guiadas, cañón interno, capacidad de transporte interno de armas sin comprometer invisibilidad, y cañón interno, entre otros.

Las diferencias entre ambos modelos van más allá de la velocidad o el armamento. Mientras el F-16 sigue siendo una plataforma versátil y ampliamente utilizada, el F-35 fue concebido para escenarios de combate con alta tecnología, defensa antiaérea avanzada y operaciones integradas.

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F-16 en Perú y Argentina

La discusión tomó fuerza en medio de los procesos de modernización militar que avanzan en Sudamérica. Argentina confirmó la compra de 24 ejemplares F-16 daneses, mientras que Perú compró 12 nuevos cazas a EEUU para renovar su flota.

En ese contexto, especialistas en defensa interpretaron la participación de los F-35 en la FIDAE como una señal de interés de Estados Unidos hacia Chile. Las aeronaves ya habían visitado el país anteriormente, aunque esta vez coincidieron con un escenario regional marcado por nuevas adquisiciones militares.

¿Cuánto podría costarle a Chile la compra de F-35?

Uno de los factores más relevantes sigue siendo el costo. Aunque de acuerdo a la BBC su valor por unidad sería cercano a los 80 millones de dólares, lo cierto es que su precio sería mucho mayor.

Diversos reportes estiman que cada uno, recién fabricado, puede superar los 200 millones de dólares si se consideran sistemas de apoyo, entrenamiento y mantenimiento.

Una eventual compra de un escuadrón completo implicaría una inversión de varios miles de millones de dólares. Por ahora, no existe confirmación oficial sobre negociaciones para incorporar este modelo a la FACh.

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