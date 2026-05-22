Ricky Martin tuvo que detener concierto tras lanzamiento de gas lacrimógeno al escenario en Montenegro

22 may. 2026 - 14:25 hrs.

Momentos de tensión se vivieron durante el más reciente concierto de Ricky Martin en Montenegro luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno directamente al escenario mientras el artista interpretaba sus canciones.

El hecho ocurrió la noche del jueves 21 de mayo, durante el inicio de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, provocando la interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes abandonaban el recinto.

El comunicado del equipo de Ricky Martin

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Róndine Alcalá, publicista del cantante, confirmó que el artista se encuentra en buen estado de salud y que continuará con las fechas programadas de su gira.

“Una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando la interrupción abrupta del espectáculo”, señaló el escrito.

El comunicado añadió que “el artista continuará con su gira ‘Ricky Martin Live’ con las próximas presentaciones programadas en Europa y fechas internacionales adicionales según lo previsto”.

Cabe señalar que el artista se encuentra en buen estado de salud tras lo sucedido.

Fans fueron evacuados del recinto

Tras el incidente, el público fue desalojado de manera inmediata mientras personal de seguridad y autoridades locales controlaban la situación.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”, indicó la declaración.

Luego de que las autoridades confirmaran que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar al recinto de manera segura, el cantante retomó el concierto.

“Aunque miembros del equipo de trabajo del artista recomendaron no continuar con el espectáculo, una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podría regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”, sostuvo el equipo del artista.

Finalmente, desde la producción reiteraron que el cantante mantendrá las próximas fechas de su gira en Europa y otros compromisos internacionales según lo programado.