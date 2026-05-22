Kino alcanza pozo histórico de $10.300 millones: Así puedes participar por el mayor premio de su historia

22 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La posibilidad de convertirse en multimillonario podría concretarse para un chileno en las próximas horas. Kino alcanzó un pozo acumulado de $10.300 millones, transformándose en el monto más alto sorteado en la historia del tradicional juego de Lotería.

La histórica cifra llega luego de semanas de acumulación y en medio de un creciente interés de jugadores a lo largo del país. El monto será distribuido entre distintas categorías y juegos complementarios, en uno de los sorteos más esperados de los últimos años.

"Conocer al nuevo multimillonario de Chile"

“Estamos frente a un momento absolutamente histórico. Nunca antes Kino había entregado la posibilidad de ganar un monto tan alto. Hoy más que nunca, millones de personas pueden soñar una vida completamente distinta y feliz”, afirmó el gerente comercial de Lotería, Claudio Ossandón.

El ejecutivo también planteó que el próximo sorteo podría marcar un hito para el juego. “Sabemos que cuando Kino alcanza estas cifras, el país entero se llena de ilusión y este viernes -22 de mayo de 2026- lo podríamos marcar en el calendario como la fecha en que se entregó el premio más grande de nuestra historia y conocer al nuevo multimillonario de Chile”, sostuvo.

Cómo participar del pozo récord de Kino

Por $3.500, las personas podrán optar a los premios de Kino, Premios Kino, ReKino, Chao Jefe de $2 millones, Chao Jefe de $3 millones y Súper Combo Marraqueta, todos incluidos dentro del sorteo.

Las apuestas estarán disponibles hasta las 22:20 horas del miércoles a través de kino.cl, agencias oficiales y principales supermercados del país. Además, el sorteo podrá seguirse en vivo vía streaming mediante las plataformas oficiales de Lotería.

En medio de la expectativa que ha generado el acumulado, Ossandón aseguró que el monto abre la posibilidad de concretar distintos proyectos de vida. “Con este monto récord, una persona podría cumplir todos esos sueños que parecían imposibles: la casa propia, viajar por el mundo, asegurar el futuro de sus hijos, ayudar a su familia o simplemente vivir con total tranquilidad para siempre”, comentó.