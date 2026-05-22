Postulación Subsidio Sectores Medios: ¿Cuánto debo tener ahorrado para postular?

22 may. 2026 - 14:00 hrs.

Para tener acceso al Subsidio Sectores Medios, conocido de manera oficial como DS1 - Tramo 1, es necesario contar con un monto mínimo de ahorro y cumplir con los requisitos de ley.

Este beneficio, derivado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), está destinado a las familias que no son dueñas de viviendas y que tienen capacidad de ahorro. Su propósito es ofrecer una ayuda económica para la compra de una casa o departamento, sea nuevo o usado, por un valor máximo de 1.100 Unidades de Fomento (UF).

Según ChileAtiende, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, así como en las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el valor no puede ser mayor a 1.200 UF.

¿Cuánto debo tener ahorrado para postular al Subsidio Sectores Medios?

Para postular al Subsidio Sectores Medios es necesario contar con un ahorro mínimo de 30 Unidades de Fomento (UF), el cual debe estar depositado y reflejado como saldo disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 29 de mayo de 2026 (14:00 horas). A partir de esa fecha no se pueden efectuar giros en la cuenta.

Cabe destacar que la cuenta de ahorro para la vivienda debe contar con una antigüedad mínima de 12 meses.

¿Cuáles son los demás requisitos para la postulación?

Para hacer la solicitud a este beneficio, es necesario cumplir con otros requisitos como:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con cédula de identidad vigente.

vigente. En caso de personas extranjeras, se debe presentar la cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva, información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

información proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 60% . Si se trata de adultos mayores, podrán pertenecer hasta el tramo del 90%, según el RSH.

. Si se trata de adultos mayores, podrán pertenecer hasta el tramo del 90%, según el RSH. No tener una vivienda o un lugar con propósito habitacional.

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