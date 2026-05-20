Subsidio DS49: Estos son los tipos de postulaciones abiertas

20 may. 2026 - 11:00 hrs.

Las soluciones habitacionales ocupan parte importante de los beneficios gubernamentales en territorio chileno. Por medio del subsidio ds49, se habilitan distintas postulaciones, destinadas a que las familias con cierto grado de vulnerabilidad puedan comprar o construir una vivienda con condiciones dignas.

Esta iniciativa, derivada del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), exige una serie de requisitos básicos para validar la viabilidad y acceder al aporte.

Estas son las postulaciones abiertas para el subsidio ds49

En el sitio web oficial del ministerio se encuentran todas lasdisponibles para los interesados que lo ameriten.

Para saber cuáles son las postulaciones abiertas para el subsidio ds49 es necesario acceder al siguiente enlace. En la zona inferior izquierda se encuentra un apartado donde se exhiben las postulaciones a subsidios, con sus plazos y detalles.

Actualmente se encuentran habilitadas las siguientes opciones:

Llamado en condiciones especiales del DS49 para Construcción en Nuevos Terrenos , para todas las regiones del país. Entre el 15 de mayo y el 13 de diciembre se mantiene vigente.

, para todas las regiones del país. Entre el 15 de mayo y el 13 de diciembre se mantiene vigente. Llamado en condiciones especiales del DS49 para proyectos de construcción en nuevos terrenos con autoconstrucción asistida e industrialización. Entre el 13 de mayo y el 3 de diciembre se mantiene vigente.

Entre el 13 de mayo y el 3 de diciembre se mantiene vigente. Llamado en condiciones especiales del DS49 para Construcción en Sitio Propio, Densificación Predial y Pequeño Condominio, incluyendo el procedimiento de Autoconstrucción Asistida. Entre el 6 de mayo y el 16 de diciembre se mantiene vigente.

Llamado en condiciones especiales del D.S. N°49, (V. y U.), de 2011, para proyectos en las tipologías de Pequeño Condominio, Densificación Predial y Construcción en Sitio Propio , para familias damnificadas de la comuna de Concepción, Penco y Tomé, en la región del Biobío. Entre el 22 de abril y el 30 de noviembre se mantiene vigente.

, para familias damnificadas de la comuna de Concepción, Penco y Tomé, en la región del Biobío. Entre el 22 de abril y el 30 de noviembre se mantiene vigente. Llamado en condiciones especiales del DS49 para Construcción en Sitio Propio mediante Autoconstrucción Asistida, para damnificados de la región del Biobío. Entre el 9 de abril y el 30 de noviembre se mantiene vigente.

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