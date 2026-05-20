Aumento de PGU: Así puedes revisar cuándo recibirás el alza

20 may. 2026 - 07:00 hrs.

La Reforma de Pensiones trajo consigo importantes modificaciones para la Pensión Garantizada Universal (PGU). Además de reajustar sus montos, el sistema amplió su cobertura para integrar a nuevos grupos que antes se encontraban excluidos.

Esta alza de los pagos se está implementando de manera progresiva y focalizada. El calendario oficial establece fechas específicas para la entrega del beneficio reajustado, además de actualizar los requisitos formales de postulación.

¿Cómo verificar cuándo me corresponde el aumento de PGU?

Para saber con exactitud cuándo te corresponde este aumento, solo debes ingresar al portal de ChileAtiende (pulsa aquí), digitar tu RUN y fecha de nacimiento. Así, el sistema te indicará cuándo se aplicará en tu pago o si accedes bajo las nuevas normativas.

Cabe mencionar que este incremento se aplica por etapas según la edad del beneficiario. Actualmente, el monto máximo de $250.275 está reservado para quienes tienen 82 años o más.

A partir de septiembre de 2026, el monto máximo se extenderá a todas las personas de 75 años o más, mientras que el tramo de 65 a 81 años podrá optar desde septiembre de 2027.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de la PGU?

Los nuevos grupos que ahora pueden solicitar el beneficio (y alcanzar el monto completo según su edad) son quienes reciben:

Leyes de reparación : pensionados por la Ley Rettig, Ley Valech y Exonerados políticos.

: pensionados por la Ley Rettig, Ley Valech y Exonerados políticos. Pensiones de gracia.

Dipreca y Capredena: desde septiembre de 2027, los montepiados de estas instituciones podrán solicitar un monto complementario para alcanzar el valor de la PGU (solo si no reciben pensión de otra entidad previsional).

¿Qué se necesita para solicitar la PGU?

Para que se apruebe el beneficio (incluso para los nuevos grupos), las personas deben cumplir con los siguientes requisitos generales de la ley:

Tener 65 años o más . Sin embargo, para optar al aumento de monto de septiembre de 2026, el corte es tener 75 años cumplidos.

. Sin embargo, para optar al aumento de monto de septiembre de 2026, el corte es tener 75 años cumplidos. No integrar el 10% más rico de la población, según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares.

según el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares. Acreditar residencia en territorio chileno por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber estado en el país durante cuatro de los últimos cinco años.

por al menos 20 años (desde los 20 años de edad) y haber estado en el país durante cuatro de los últimos cinco años. Contar con una pensión base igual o inferior a $1.252.602.

¿Cómo se solicita la PGU?

Si cumple con las condiciones, puede realizar la solicitud a través de distintos canales habilitados:

En línea: a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad.

a través del sitio de ChileAtiende (pulsa aquí) con el RUN, fecha de nacimiento y Clave Única, o mediante el sistema de videoatención (Sucursal Virtual) con la cédula de identidad. Por teléfono: llamando directamente al call center de ChileAtiende (101)

llamando directamente al call center de ChileAtiende (101) Presencial : Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente.

: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal ChileAtiende. También se puede hacer en la AFP, compañía de seguros o municipio con convenio IPS correspondiente. Videoatención: en la plataforma online de ChileAtiende.

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