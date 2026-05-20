Ante nuevo feriado: ¿Cómo solicitar un día "sándwich" de manera legal en el trabajo?

20 may. 2026 - 08:14 hrs.

El próximo jueves 21 de mayo será feriado, puesto que se celebra el Día de las Glorias Navales. Será el último día festivo que habrá durante este mes.

Como este año cae un día jueves, algunos trabajadores del país querrán tomarse libre el día viernes 22 y hacer "sándwich" para tener un fin de semana largo.

¿Cómo pedir de forma legal un día "sándwich"?

El Código del Trabajo, establece que los trabajadores pueden pedir un día "sándwich" de manera legal.

El artículo 35 bis del Código del Trabajo establece que "las partes podrán pactar que la jornada de trabajo correspondiente a un día hábil entre dos días feriados, o entre un día feriado y un día sábado o domingo, según el caso, sea de descanso, con goce de remuneraciones".

El empleador y el trabajador deben llegar a un acuerdo en cuanto a la compensación de las horas no trabajadas mediante la prestación de servicios con anterioridad o posterioridad.

¿Qué condiciones se deben cumplir?

El mismo reglamento señala que es necesario cumplir con los siguientes requisitos para pedir un día "sándwich":

Consignarse por escrito y suscribirse por las partes respectivas, sea en el contrato de trabajo o en un documento anexo.

Especificarse los días en que se efectuará la prestación de servicios tendiente a compensar las horas no laboradas, el día hábil otorgado como descanso con goce de remuneraciones, como asimismo, la respectiva distribución horaria.

Cabe destacar que el acuerdo también puede ser de carácter colectivo, pero en tal caso hay que distinguir entre las siguientes situaciones:

Pacto celebrado por un sindicato en representación de sus afiliados.

Pactos celebrados en el ámbito de la negociación colectiva reglada y no reglada.

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