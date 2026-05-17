Feriado de 21 de mayo: ¿Es irrenunciable?

17 may. 2026 - 19:00 hrs.

Estos últimos días del mes de mayo tendremos un feriado y, aunque no se podrá conceder como fin de semana largo, algunos organismos, como establecimientos educacionales, lo cederán como "sándwich" junto al viernes 22.

En concreto, se trata del Día de las Glorias Navales, que permitirá un día de descanso para el próximo jueves 21 de mayo, el último festivo de este mes luego del Día del Trabajador.

¿El 21 de mayo es feriado irrenunciable?

Lamentablemente para algunos, el próximo jueves 21 de mayo de 2026 no es feriado irrenunciable, lo que implica que, pese a ser festivo, algunos trabajadores deberán ejercer sus labores.

Lo anterior, debido a que cuando se trata de feriados irrenunciables, solo algunos servicios pueden funcionar de manera normal, con sus respectivos horarios, según lo establezca el empleador.

Solamente quedan tres feriados irrenunciables para este 2026, que son los días 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre, correspondientes a Fiestas Patrias y Navidad, respectivamente.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, actualmente restan solamente 12 feriados hasta que termine este 2026, los cuales son los siguientes:

Jueves 21 de mayo, Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio, Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio, San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional (irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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