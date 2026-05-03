¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

03 may. 2026 - 19:00 hrs.

Tras los primeros meses del año y luego de los recientes feriados que marcaron el inicio de 2026, muchas personas ya comienzan a mirar el calendario en busca de nuevos días de descanso.

Los fines de semana largos, en particular, son una de las fechas más esperadas para organizar viajes, panoramas familiares o simplemente para tener una pausa de la vida cotidiana.

En Chile, el calendario aún contempla varios feriados por delante, varios de los cuales permitirán extender el descanso más allá del fin de semana tradicional. De hecho, durante lo que resta del año todavía quedan distintas oportunidades para disfrutar de jornadas libres adicionales.

Este será el próximo fin de semana largo

El próximo fin de semana largo llegará a fines de junio. El descanso se extenderá hasta el lunes 29 de junio, correspondiente a la festividad de San Pedro y San Pablo, permitiendo así tres días consecutivos libres.

Estos son los feriados que quedan en el 2026

A continuación, revisa los feriados que quedan en el presente año:

Jueves 21 de mayo: Día de las Glorias Navales.

Domingo 21 de junio: Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gobierno (irrenunciable).

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).

Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).

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