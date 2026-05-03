Iván Poduje deja atrás la polémica con Jorge Quiroz: "Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros"

03 may. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de su visita a la región de Magallanes, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó la controversia surgida tras las recomendaciones de recorte presupuestario provenientes desde el Ministerio de Hacienda.

La autoridad, que se encuentra en Punta Arenas realizando una serie de reuniones centradas en el déficit habitacional, se refirió al tema antes de un encuentro con el senador Karim Bianchi y vecinos de la población Silva Henríquez.

Poduje deja atrás la polémica con el ministro de Hacienda

Según consignó Radio Biobío, en ese contexto, Poduje buscó disminuir la tensión generada en los últimos días y aclaró la postura de su cartera, señalando que "vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros".

El ministro explicó que los ajustes se orientarán a reasignaciones internas, considerando el desempeño de las obras en ejecución.

En esa línea, indicó que una de las medidas será retirar recursos de proyectos con bajo rendimiento, detallando que se quitará financiamiento a constructoras con peor desempeño "y con esos recursos vamos a llegar al recorte. Quizás se malentendió mi punto".

Las declaraciones surgen luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, recomendara descontinuar algunos programas en distintas carteras, lo que generó reacciones desde diversos sectores.

En paralelo a esta discusión, el titular de Vivienda continúa desarrollando su agenda en la zona austral, con reuniones y visitas a proyectos habitacionales en la región de Magallanes, en el marco de la búsqueda de soluciones al déficit de viviendas.

Tras finalizar su paso por el extremo sur del país, el ministro se trasladará a la región del Biobío para continuar con su agenda de trabajo.

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