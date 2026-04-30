"Entendemos su preocupación": Quiroz responde a Poduje tras polémica por recortes

30 abr. 2026 - 15:02 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió este miércoles a los dichos del titular de Vivienda, Iván Poduje, en medio de la controversia por eventuales recortes presupuestarios y diferencias dentro del gabinete.

La reacción se produjo luego de que Poduje afirmara en una entrevista con Radio Infinita que no seguiría las sugerencias de ajuste en programas de su cartera, marcando distancia con la conducción económica. "El ministro Quiroz es un ministro más entre muchos de los que hay... El único primus interpares es el presidente de la república, él es mi jefe", aseguró.

La respuesta de Quiroz

“El ministro Poduje está obviamente muy preocupado por la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Entendemos su preocupación y por eso estamos trabajando con la máxima celeridad para aprobar el proyecto de ley en el Congreso y poder obtener los fondos”, señaló Quiroz, apuntando directamente al eje que, según indicó, concentra el trabajo del Ejecutivo.

“Somos un equipo de trabajo”

Más temprano, el Presidente José Antonio Kast abordó la controversia y se refirió al funcionamiento interno del gabinete, en medio de las diferencias que quedaron en evidencia.

“Nosotros somos un equipo de trabajo, y como lo señalé hace minutos atrás, en ese equipo de trabajo hay conversaciones, hay discusiones y hay planteamientos de mejora. Y lo que se ha hecho por parte del Ministerio de Hacienda es formular, al igual que lo han hecho en todos los gobiernos anteriores los ministros de Hacienda, propuestas de cómo uno va mejorando el tema de los recursos que son escasos, y hay alguien que conduce, que es el Presidente”, afirmó.

Debate al interior del gabinete

Las declaraciones de Poduje instalaron el debate sobre cómo se implementan las recomendaciones de ajuste fiscal al interior del Gobierno. El ministro de Vivienda sostuvo que no recortará programas como pavimentos participativos ni mejoramiento de condominios sociales, reforzando que su prioridad es la ejecución de iniciativas en terreno.

La discusión se da en paralelo a una política impulsada por el Ministerio de Hacienda que apunta a revisar el gasto público, planteando sugerencias a las distintas carteras, las que finalmente definen su implementación según sus prioridades sectoriales.

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