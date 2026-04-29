Quiroz descarta recortes a la PGU: "No se va a tocar ningún beneficio social"

29 abr. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva controversia se abrió en torno a los programas sociales luego de que se conocieran detalles de un oficio que recomendaba ajustes presupuestarios. El documento, que ya había generado cuestionamientos por eventuales cambios en distintas iniciativas, volvió al centro del debate tras revelarse que incluía sugerencias de recorte en beneficios como la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Las dudas se instalaron especialmente por la diferencia entre este oficio y los decretos que sí implican decisiones concretas. Mientras el primero plantea orientaciones, el segundo define medidas específicas. En ese contexto, surgió la interrogante sobre si estos planteamientos podrían traducirse en una reducción efectiva de beneficios para la población.

Gobierno descarta cambios en beneficios sociales

Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó directamente la preocupación por la PGU y otros programas sociales, descartando que exista una decisión de recorte.

“Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas: aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno. En absoluto, en todos los programas, todos hay que analizarlos, sobre todo si ha habido algunos hallazgos”, señaló.

En la misma línea, explicó que las revisiones apuntan a detectar posibles irregularidades en la asignación de beneficios. “Si hay hallazgos, y en este caso puede haber habido algunos que obran en poder de la autoridad administrativa, que nosotros hemos estado llegando al gobierno, estamos revisando todo, esos hallazgos hay que mirarlos, porque pudiese ver tal vez gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, agregó.

Reacciones desde el mundo político

Las explicaciones no lograron cerrar completamente el debate. Desde el Congreso surgieron cuestionamientos sobre el contenido del oficio y la claridad de las medidas.

El diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que “el ministro Quiroz y el presidente Kast deben transparentar ante el país este verdadero plan de desmantelamiento de los programas sociales en Chile, perjudicando a la clase media y a los sectores vulnerables”, advirtiendo además que “la PGU y programas sociales tan importantes que van al corazón de los chilenos y chilenas no pueden ser tocados”.

Por su parte, el diputado Ignacio Achurra sostuvo que “no sabemos entonces si va a haber recorte también para la PGU, porque además sale el gobierno a decir una cosa (---) y después salen los ministros sectoriales o los subsecretarios a contradecir”, insistiendo en la necesidad de conocer el contenido de los decretos.

Desde otra vereda, el senador Iván Moreira llamó a interpretar con cautela el documento. “Dejen de seguir interpretando las cosas en forma engañosa. No se trata de estar en contra de los programas sociales, se trata de que funcionen. Muchas de estas son solo sugerencias, y es razonable evaluar, corregir, eliminar lo que corresponda, lo que se repita”, indicó.

Ajustes en el programa de ajuares

En paralelo a la discusión por la PGU, también surgieron inquietudes por recortes en programas del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos el beneficio de ajuares para recién nacidos.

Desde el Ejecutivo, las autoridades aseguraron que los cambios responden a un ajuste de la demanda y no a la eliminación del beneficio. La vocera de gobierno, Mara Sedini, explicó que “la demanda en 2025 fueron aproximadamente 7.800. Estamos produciendo más. Lo que va a ocurrir es que vamos a seguir entregando a todos los niños que lo necesiten”.

En esa misma línea, afirmó que “no hay ningún recién nacido que se va a quedar sin un ajuar. Ninguno. Estamos ajustando los programas a la realidad, a la subejecución, a la duplicidad de funciones, estamos haciendo más eficientes los recursos”.

El subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, detalló que el ajuste se vincula al stock disponible. “Cada mes se están recibiendo alrededor de 7.800 solicitudes. Nosotros tenemos un stock de emergencia por reposición de 10 mil ajuares”, precisó, agregando que “cuando tú tienes 10 mil y estás requiriendo 7.800, el resto significa que termina en bodega”.

El propio ministro Quiroz reforzó esta explicación al señalar que “los ajuares hay sobrestock, se seguían comprando, se estaban acumulando y no se ocupaban. Entonces, es eficiente dejar de comprar, bajar las compras y ocupar lo que hay en stock”.

Debate abierto por ajustes y prioridades

Pese a las aclaraciones del Ejecutivo, el tema continúa generando debate en el ámbito político, especialmente por el impacto que podrían tener los ajustes en áreas sensibles como la niñez y los programas sociales.

El diputado Ignacio Achurra volvió a cuestionar las medidas señalando que “lo que estamos viendo hoy día es que se están recortando recursos (…) pero esto no le va a afectar a las personas. Entonces, la verdad es que por eso queremos conocer el contenido de estos decretos”.

Mientras se mantienen las dudas, el Gobierno insiste en que no habrá recortes en beneficios como la PGU y que los ajustes responden a criterios de eficiencia y revisión del uso de los recursos públicos.

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