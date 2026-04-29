"Estado en quiebra": Contraloría ordena sumario a Secretaría General de Gobierno por polémica públicación

29 abr. 2026 - 14:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Contraloría General de la República instruyó un sumario administrativo para investigar eventuales responsabilidades de funcionarios de Gobierno tras la polémica publicación que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”, difundida durante marzo desde canales oficiales del Ejecutivo.

El pronunciamiento del ente fiscalizador se conoció este miércoles y establece que, si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob) está facultado para informar a la ciudadanía a través de redes sociales e incluso utilizar un lenguaje más cotidiano para facilitar la comprensión, "estas comunicaciones deben ajustarse a principios de probidad, transparencia y veracidad".

No logró sustentar de forma técnica ni fáctica los términos utilizados en la publicación

Según detalló Contraloría, si bien el Ministerio Secretaría General de Gobierno puede informar a través de redes sociales y, en tales comunicaciones, puede emplear términos cotidianos para una mayor o mejor comprensión, ello debe ceñirse a una serie de principios, “y a lo dispuesto en el precitado artículo 3° de la ley N°19.896, para efectos de dar a conocer a la comunidad información acerca de cómo acceder a las prestaciones que otorgan las entidades públicas, o acciones directamente relacionadas con el cumplimiento de sus funciones institucionales propias y cuando resulte necesario difundirlas o publicitarlas”.

Además, destacaron que las expresiones empleadas no pudieron “sustentar fáctica y técnicamente los términos específicos que fueron empleados en la publicación de que se trata”. Además, el oficio también plantea que el ministerio reconoció que las expresiones empleadas no cumplieron con los estándares de moderación exigidos, lo que pudo generar confusión en la ciudadanía, motivo por el cual el contenido fue retirado.

Por esta razón, el organismo fiscalizador ordenó adoptar medidas para evitar nuevas comunicaciones imprecisas y dispuso el inicio de un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, lo que deberá ser informado a Contraloría dentro de cinco días hábiles.

Finalmente, Contraloría instruyó iniciar un proceso disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, de lo cual deberá ser informado a la Contraloría dentro de cinco días hábiles.

"Estado en quiebra"

Polémica en medio del alza de bencina

La controversia se originó en marzo, en medio del debate por el alza de las bencinas y las auditorías fiscales, cuando desde el Ejecutivo se difundieron piezas comunicacionales que hacían referencia a un presunto “Estado en quiebra”. La frase generó fuertes críticas tanto desde la oposición como desde sectores del oficialismo e, incluso, desde economistas y exautoridades.

En ese momento, el encargado de comunicaciones y contenidos de La Moneda, Cristián Valenzuela, asumió públicamente la responsabilidad por el error, mientras que el entonces ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aclaró posteriormente que no consideraba que Chile estuviera en quiebra, obligando al Ejecutivo a corregir el mensaje y retirar el contenido difundido.