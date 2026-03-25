Contraloría oficia al Gobierno por publicación sobre supuesta quiebra del Estado

25 mar. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Contraloría General de la República ofició al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), luego de que el pasado martes el Gobierno publicara en sus redes sociales una infografía en la que aseguraba que el Estado estaba en quiebra.

"¿Por qué no podemos bajar el precio de la bencina con el Mepco? Porque nos dejaron sin plata, un Estado en la quiebra, endeudado en más de 49 mil millones de dólares y la caja del Estado completamente vacía", señalaba la publicación que debió ser borrada de las redes sociales del Gobierno.

El oficio de Contraloría

La Contraloría comunicó que se requirió a la Segegob información "sobre los recursos públicos y personal involucrado para la generación de dichas publicaciones y, en particular, acerca del fundamento normativo de las mismas, y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en la publicación antes reseñada".

El Ministerio tendrá un plazo de cinco días para responder los requerimientos del organismo fiscalizador.

Polémica por publicación

La publicación fue calificada por parlamentarios como irresponsable, debido al impacto que podría tener en la credibilidad internacional y en la confianza de los inversionistas.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó: "reitero lo que he dicho siempre, nunca he ocupado esa palabra (quiebra), nunca he ocupado esa expresión".

"El estado está en esta situación de déficit fiscal. Lamentablemente nos encuentra esta situación internacional con 40 mil millones de dólares de deuda más de las que había hace cuatro años", señaló.

"Se redujeron prácticamente a la mitad el Fondo de Estabilización Social, recibimos el Gobierno sin capitales de abajo, pero nada de eso amerita la palabra Estado quebrado. Probablemente, en comunicaciones se usó metafóricamente, pero ese es un tema que no me corresponde", agregó.

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