11 may. 2026 - 12:15 hrs.

China suministra abiertamente cientos de componentes militares para sostener la industria de misiles y drones de Rusia e Irán, a través de sus empresas que envían inmensos cargamentos tecnológicos desde sus puertos nacionales sin ocultarlo.

Esta masiva operación logística ocurre actualmente para garantizar la supervivencia de la industria bélica en ambos países en Medio Oriente y Ucrania, desafiando las estrictas sanciones de Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE) con absoluta impunidad comercial.

¿Cómo China suministra materiales tecnológicos a Rusia e Irán?

Un reciente reporte de Wall Street Journal (WSJ) reveló el constante envío desde territorio chino hacia estos dos países sancionados por Occidente, mediante la entrega de cientos de contenedores con motores para drones, chips de computadora, giroscopios y cables de fibra óptica, componentes esenciales para ensamblar armas peligrosas.

Las empresas asiáticas operan con absoluta libertad comercial y trasladan sin restricciones estos valiosos equipos hacia fábricas extranjeras asociadas. Además, venden la mercancía sin ocultar ni enmascarar su verdadero destino final, pese a la estricta vigilancia de las autoridades internacionales.

Foto: Mehr News Agency

Antes, estas compañías solían reetiquetar las cajas para burlar los controles fronterizos. Sin embargo, en la actualidad aplican una táctica de cero camuflaje, abandonando esa práctica engañosa al sentirse totalmente protegidos por gobiernos aliados.

Aunque EE.UU. y la UE prohíben estrictamente la transferencia comercial para intentar proteger a las naciones vulnerables, ambos fracasan. Las múltiples leyes restrictivas vigentes no resultan suficientes para detener este intercambio tecnológico, por lo que el mercado armamentístico global permanece activo.

Foto: U.S. Army

¿Qué impacto tiene esta operación de China en los conflictos?

La constante llegada de estos recursos facilita la construcción masiva de los drones Shahed, equipos voladores baratos con la capacidad de asesinar a decenas o cientos de personas en un solo ataque, con el objetivo de generar una devastación absoluta.

Además, el ensamblaje con piezas chinas también impacta severamente en la estabilidad del Medio Oriente. Los misiles fabricados con estos componentes han logrado dañar a 228 objetivos militares estadounidenses, causando niveles de destrucción significativamente mayores y reconocidos públicamente por altos funcionarios de Washington.

En este sentido, un ejecutivo de una compañía de drones y defensa anti-drones en Kiev aseguró que “los chinos dejaron la mentira de que no están involucrados en el conflicto”, dejando ver que la creciente superpotencia oriental abandona su antigua fachada neutra para respaldar abiertamente a sus aliados internacionales, reseñó National Security Journal (NSJ).

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