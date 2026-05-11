Muere montañista a más de 5.200 metros en el Everest: Hipotecó su casa para financiar expedición

11 may. 2026 - 10:53 hrs.

¿Qué pasó?

La temporada de ascensos en el Monte Everest sigue marcada por la tragedia. El montañista nepalí Bijaya Ghimire, de 35 años, falleció mientras subía desde el Campo Base hacia el Campo 1 y su deceso ocurrió luego de que el escalador presentara complicaciones físicas tras cruzar la cascada de hielo del Khumbu.

Según consignó Marca, Ghimire murió a unos 5.200 metros de altura mientras era trasladado de regreso al Campo Base.

Figura clave en la historia del Everest

"Desconocemos la causa exacta de la muerte, pero probablemente esté relacionada con el mal de altura", declaró el inspector Tul Bahadur Salami, de la policía de Lukla.

Ghimire fue una figura clave en la historia del Everest. En 2016 logró alcanzar por primera vez la cima, repitiendo la hazaña en 2019 y 2023.

Se convirtió en el primer integrante de la casta dalit —la más baja dentro del sistema social hindú— en conquistar el Everest, un logro que consiguió tras hipotecar su casa para financiar la expedición.

Abrió camino a las escaladoras

Su vínculo con la montaña estuvo marcado por la adversidad. En 2015 intentó escalarla, pero el devastador Terremoto de Nepal de 2015, que generó avalanchas y dejó una veintena de fallecidos en la zona, frustró ese primer intento.

Tras alcanzar su objetivo, enfocó sus esfuerzos en abrir camino a otros montañistas dalit, con especial énfasis en las mujeres. En 2019 regresó al Everest junto a Gyanmala Ranapal, quien se transformó en la primera mujer de esta comunidad en llegar a la cima.

La muerte de Bijaya Ghimire se suma a la de Lakpa Dendi Sherpa, de 52 años, quien días antes perdió la vida tras caer mientras realizaba una caminata entre Gorakshep y el Campo Base.