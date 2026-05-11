"Consigue oportunidades en lugares donde nadie mira": las cinco mejores formas de comprar apartamentos baratos en España

11 may. 2026 - 11:05 hrs.

Un creador de contenido especializado en bienes raíces reveló los métodos más efectivos para comprar apartamentos baratos en España, ya que existen muchos compradores tradicionales que pierden su dinero al buscar estas viviendas de formas que no son las más idóneas.

El experto clasifica cinco estrategias fundamentales para evitar los altos precios del actual mercado español, una valiosa guía que permite detectar maravillosas oportunidades ocultas para proteger el capital de todos los inversores.

¿Cuáles son las mejores formas de encontrar apartamentos baratos en España?

En un video de TikTok, el creador de contenido conocido como “Tristán el Subastero” afirmó que encontrar buenas ofertas inmobiliarias exige aplicar diversas tácticas de búsqueda, advirtiendo que los métodos tradicionales no siempre sirven.

Para evitar una mala inversión, el especialista inmobiliario enumera un listado con el claro propósito de orientar correctamente a todos sus fieles seguidores, de la peor a la mejor opción:

Idealista y portales tradicionales (puesto 5): es donde busca todo el mundo. Cuando una propiedad llega a publicarse allí, su precio ya alcanzó el valor regular de mercado (muy alto).

es donde busca todo el mundo. Cuando una propiedad llega a publicarse allí, su precio ya alcanzó el valor regular de mercado (muy alto). Agencias inmobiliarias (puesto 4): los agentes ya detectaron la oportunidad de inversión previamente y le sumaron su propia comisión comercial, lo que reduce drásticamente el margen de ganancia para el comprador final.

los agentes ya detectaron la oportunidad de inversión previamente y le sumaron su propia comisión comercial, lo que reduce drásticamente el margen de ganancia para el comprador final. Bancos (puesto 3): las entidades financieras ocasionalmente venden pisos adjudicados con cierto descuento, pero las oportunidades realmente rentables se venden con demasiada rapidez.

las entidades financieras ocasionalmente venden pisos adjudicados con cierto descuento, pero las oportunidades realmente rentables se venden con demasiada rapidez. Subastas de la Seguridad Social (puesto 2): el sistema presenta valiosos bienes embargados muy por debajo del precio real.

el sistema presenta valiosos bienes embargados muy por debajo del precio real. Subastas del Estado (puesto 1): incluye a Hacienda, de los Juzgados y de la Seguridad Social. Son bienes embargados con necesidad urgente de venta, garantizando siempre los precios más bajos y baratos del mercado.

Foto: Unsplash

En este sentido, Tristán posiciona las subastas estatales como la mejor opción para alcanzar el éxito financiero, ya que al Estado necesitar venderlas lo más pronto posible, se convierten en una de las ofertas más baratas del país.

Asimismo, señaló que la mayoría de personas fracasan al limitar sus búsquedas a los portales web más famosos, pero que el inversor inteligente descubre estas oportunidades ocultas dentro de aquellos espacios ignorados por el público para asegurar un patrimonio inmobiliario sólido a largo plazo.

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