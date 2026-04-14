Pareja cuenta cómo convirtió un antiguo taller en una hermosa casa: "Ahorramos y reciclamos"

14 abr. 2026 - 21:12 hrs.

“Son unos genios”. Así les dicen a Yésica Sequeira y David Vallacco, quienes tras seis años de trabajo hoy muestran felices su hogar. La llaman la Casa Galpón, porque de un galpón industrial nació y ellos lo transformaron en una hermosa vivienda de 150 metros cuadrados.

Yeye -como llaman a Yésica- y David viven en Ferré, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

El galpón era de metalurgia y le perteneció al padre de Yeye, quien murió hace 13 años. El espacioso local pasó por periodos de alquiler y de cierre. En el 2020, la pareja decidió hacer allí…su casa.

“Ahorramos, reciclamos y sacrificamos muchísimo para hacerla con nuestras manos”, dice Yeye, citada por Infobae.

El protagonista de la Casa Galpón

Tan solo el parque -la entrada- del viejo taller era de 32 metros de largo por 12, de ancho.

“La primera gran compra fue el ventanal, este es el protagonista de la Casa Galpón”, detalla Yeye.

Conservaron la forma que tiene el galpón y las chapas del techo (láminas de metal).

Al entrar al hogar de Yeye y David vienen las sorpresas. “Si no sigo el cambio del galpón en sus redes, no creo lo que veo. Parece una casa de revista”, comentan a Yeye y a David.

Las plantas, los cuadros, las alfombras, los muebles y detalles en madera -hasta en el techo- hace difícil creer que allí antes hacían trabajos de metalurgia.

Del pasado intentaron conservar el piso de hormigón, pero le colocaron cerámica. El living, el comedor, la cocina se notan enseguida. Al fondo está un escritorio.

En la cocina la vista se la lleva una gran barra, hecha con madera de palets o estiba. Al lado de la cocina ubicaron el lavandero. Y el comedor roba miradas. La madera también reina en la mesa.

Al final, donde está el escritorio el piso es más alto. “Colocamos machihembrado de pino”.

Ese lugar es paso obligado para ir al patio.

Yeye está feliz con su “casa luminosa”, el sol baña a sus anchas el interior de su vivienda.

Una de las habitaciones está inspirada en el mar

Una puerta, cerca del comedor, da acceso a un pasillo y este lleva a las tres habitaciones y al baño principal de la Casa Galpón.

Cuando abres la puerta te sorprende una colección de sombreros. La habitación más grande mide 6x4 metros y “está inspirada en el mar”. En esos espacios priman muebles antiguos, cuadros y mucha luminosidad.

Casa Galpón de eternos recuerdos

El patio de la Casa Galpón era un viejo espacio de la metalúrgica que estaba cerrado. La pareja decidió eliminar seis metros de chapa -techo-, luego levantaron unas paredes y en la antigua fosa sembraron un abedul.

“Mi papá está aquí presente. Y también está el recuerdo del padre de David, quien colocó el primer ladrillo y nos ayudó a construir las paredes. Ellos no están físicamente, pero nos acompañan”, dice con nostalgia.

La vivienda fue inaugurada a comienzos del 2025. Yeye y David aseguraron a Infobae: “Todo está hecho a pulmón”.

El sello de la metalúrgica, 13 años después, puede palparse. Se cuela en algunas columnas: “Las dejamos sin revestir para que conserve la impronta de que estamos dentro de un galpón”.

La pareja comparte en Instagram la transformación de su hogar mediante las cuentas casa.galpon y davidvallacco.